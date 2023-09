Guida in stato di ebbrezza: vale anche per i ciclisti

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche attraverso la conduzione di una bicicletta.

1. La questione

La Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città di condanna dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., D.Lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285, 186, comma 2, e 187, comma 1, eliminava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, confermando nel resto.

In particolare, nelle conformi sentenze di merito, si evinceva come il ricorrente, alla guida di una bicicletta, fosse caduto per terra e che la polizia giudiziaria intervenuta sul posto lo aveva trovato in stato di alterazione psicofisica, confermato dagli accertamenti effettuati sia con riferimento all’ebbrezza alcolica (tasso alcolemico accertato pari a 1,5, g/l), sia con riferimento alla positività ai cannabinoidi.

Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta applicabile la disciplina di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., anche in caso di conduzione di bicicletta.

Nel dettaglio, secondo il difensore, le fattispecie penali in esame non sarebbero stati configurabili nell’ipotesi oggetto del giudizio, se non attraverso una applicazione analogica, vietata in materia penale.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato non meritevole di accoglimento.

Gli Ermellini, difatti, procedevano alla reiezione di codesta doglianza alla luce di quel consolidato orientamento nomofilattico secondo il quale il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., cella sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione (Sez. Un., n. 12316 del 30/01/2002; Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere compiuto anche da chi “guida” una bicicletta.

Si afferma infatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso e consolidato indirizzo interpretativo, che il reato de quo può essere compiuto pure mediante la conduzione di una bicicletta, atteso che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di tale illecito penale ove si verifichi una situazione di questo genere.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

