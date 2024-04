Nozione di centro abitato e Codice della strada: sentenza Consiglio di Stato

1. L’intervento abusivo realizzato dentro le mura



Nella controversia afferente alla contestazione di un ampliamento plano-volumetrico di un locale commerciale, un Comune irrogava una sanzione pecuniaria. Il TAR aveva respinto il ricorso, mentre il Consiglio di Stato lo accoglie. Nelle proprie difese il Comune ha ricordato che l'intervento abusivo, seppur risalente, era stato realizzato nel cuore del centro storico della città, e non fuori le mura, sicché, quand'anche anteriore al 1967, avrebbe comunque dovuto essere previamente assentito, ai sensi dell'art. 31 della l.17 agosto 1942, n.1150, nella versione vigente ratione temporis, che richiedeva in ogni caso la licenza edilizia per gli interventi da realizzarsi "nei centri abitati". La qualificazione del centro abitato, per lo stesso ente, doveva ricollegarsi a dati fattuali ed empirici, giacché se è vero che il concetto di "centro abitato" non va confuso con quello di "centro storico" (Cons. St., sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656), lo è parimenti che la via in questione era stata inserita nell'elenco delle strade comunali sin dal 1924, tramite una nota comunale.