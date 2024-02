Codice della strada: moto e scooter 125 cc su autostrade e tangenziali 

1. Codice della strada: origini ed evoluzione



Il Codice della strada, nel diritto, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.

Ogni Stato definisce il contenuto, le modalità di esecuzione e attuazione delle stesse secondo il proprio Ordinamento Giuridico e gli accordi internazionali.

Le strade degli antichi romani non furono le uniche a solcare l’Italia, costituendo, nonostante questo, una delle prime reti più organizzate.

All’inizio si presentavano come sentieri polverosi e irregolari, ma in seguito furono trattate con maggiore attenzione, diventando sempre più preziose per le necessità militari, commerciali e di comunicazione tra le varie province.

Ai loro lati spuntarono pietre miliari, locande per vitto e alloggio, fontane per bere e stazioni per il cambio dei cavalli.

Lex Iulia Municipalis promulgata da Giulio Cesare, comprendeva un insieme di regole relative all’accesso e alla conduzione dei carri nella città, ai mezzi pesanti.

Ad esempio, era vietato il transito dall’alba sino al pomeriggio inoltrato.

Questo divieto non era relativo ai veicoli della nettezza urbana, utilizzati per i materiali da costruzione di edifici pubblici o di culto e i carri che trasportavano sacerdoti e sacerdotesse durante le cerimonie.

Di sicuro regolamenti simili sono stati dettati anche nei secoli successivi, in varie parti del mondo, anche se non sia sempre facile reperirli e darne notizia.

La prima norma dello stato italiano unitario in tema fu la Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (ALL. D), che stabiliva alcune regole sulla velocità e il corretto comportamento per i conducenti dei veicoli a trazione animale.

In seguito alla grande diffusione delle biciclette, furono previste le prime targhe veicolari italiane, con il R.D. 16 dicembre 1897, n. 540 che introduceva l’obbligo di dotare i velocipedi di una targa comunale.

Durante il ventennio fascista il Regio Decreto n. 31797/1928, introdusse l’attuale sistema di targhe automobilistiche, con sigle delle province in luogo dei numeri rossi che individuavano i veicoli in precedenza, seguito dal Regio Decreto n. 1740/ 1933 che raccoglie un organico e importante insieme di normative stradali.

Nel secondo dopoguerra italiano entrò in vigore il Testo Unico sulla circolazione stradale, rimasto in vigore sino al 1992 con l’emanazione del Codice con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, successivamente modificato dal Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in

Legge 01/08/2003 n. 214, che introdusse la patente a punti. Per approfondimenti in tema di circolazione, consigliamo il volume “Nuovo Codice della Strada -Con Regolamento di esecuzione”