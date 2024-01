Ulteriore sconto di pena: il presupposto (art.442 c.p.p.)

Qual è il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena previsto dall’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. Per approfondimenti sull’art.442, c.p.p., rimandiamo al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne fa una disamina approfondita.

1. La questione: l’ulteriore sconto di pena

Il Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile un’istanza presentata, ex art. 676, comma 2, cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la riduzione di un sesto della pena di un anno di reclusione e 200,00 euro di multa, irrogata alla ricorrente con sentenza dello stesso Tribunale del 2 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 16 giugno 2016, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.

In particolare, la declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto dalla condannata discendeva dalla natura esclusivamente processuale dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., che non ne consentiva l’applicazione, favor rei, alle pronunce divenute irrevocabili per la mancata impugnazione della decisione di primo grado, da parte dell’imputato o del difensore, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’istante proponeva ricorso per Cassazione con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere applicato la riduzione della pena di un sesto, in relazione alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale il 2 marzo 2016, che si imponeva per effetto della norma dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., alla quale doveva attribuirsi una natura esclusivamente o prevalentemente sostanziale, rilevante ex art. 2, quarto comma, cod. pen.

Ne discendeva come, ad avviso del difensore, dovesse essere applicata nel caso di specie la disciplina più favorevole prevista dall'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, atteso che la norma invocata, incidendo sul trattamento sanzionatorio applicato all'imputata, non soggiaceva al canone processuale del tempus regit actum, ma a quello sostanziale della lex mitior di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen..

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso proposto era ritenuto infondato.

In particolare, per quello che rileva in questa sede, gli Ermellini osservavano innanzitutto come l’art. 442 cod. proc. pen. sia stato recentemente modificato mediante l’introduzione del comma 2-bis da parte dell’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione», che vi provvede de plano, ai sensi dell’art. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.

Tal che se ne faceva discendere come sia necessaria, ai fini della riduzione della pena, l’instaurazione di un procedimento esecutivo, che, alla luce dei principi generali e in assenza di previsioni di segno contrario, può essere introdotto anche dal Pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l’applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio, essendo evidente, quindi, che il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena, previsto dall’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., è costituito dall’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato e del difensore posto che la riforma, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni quando le stesse, alla luce della valutazione rimessa all’imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse.

Orbene, da ciò se ne faceva discendere che, a fronte della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, l’imputato può ottenere, in sede esecutiva, un’ulteriore riduzione di un sesto della pena che gli è stata irrogata.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito qual è il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena, previsto dall’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen..

Difatti, fermo restando che, come è noto, questa norma procedurale dispone che quando, “né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”, è precisato in tale pronuncia che siffatto giudice provvede in tal senso ai sensi dell’art. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen..

Va da sé pertanto che il presupposto per l’applicazione di questo ulteriore sconto di pena è costituito dall’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato e del difensore e, di conseguenza, soltanto a fronte della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, e non prima, l’imputato può ottenere, in sede esecutiva, un’ulteriore riduzione di un sesto della pena che gli è stata irrogata.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere a partire da quando è possibile chiedere questa diminuente di pena.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, in quanto contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.



