Uffici giudiziari: integrazione a interpello per posizioni dirigenziali vacanti

È stato pubblicato sul sito della Giustizia l’avviso relativo all’interpello per posizioni dirigenziali non generali vacanti negli uffici giudiziari (con integrazione del 23/10). La domanda dovrà essere inoltrata entro il 7 novembre.

L’elenco integrale delle posizioni dirigenziali non generali vacanti è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia , e lo riportiamo.

Il 23 ottobre 2023 stato integrato l’elenco con la pubblicazione della posizione dirigenziale non generale presso la Corte d’Appello di Genova, in fascia retributiva 2, e con l’allungamento dei termini della domanda a 7 novembre 2023.

3. Come fare domanda



Il termine di scadenza per la trasmissione delle disponibilità già fissato per il 3 novembre 2023 è prorogato al 7 novembre 2023.

La domanda di partecipazione alla procedura, con il relativo curriculum vitae aggiornato e firmato, corredata dalla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell’art. 20, commi 1, 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dal documento d’identità, dovrà essere trasmessa:

per interoperabilità

all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpersonale.dog@giustiziacert.it

esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza, sottoscritta, dovrà essere allegata al messaggio di trasmissione.