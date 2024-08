Tutela legale di biodiversità e aree protette -Scheda di Diritto

La tutela legale della biodiversità e delle aree protette è essenziale per garantire la conservazione del patrimonio naturale e la sostenibilità degli ecosistemi. Le normative internazionali, europee e nazionali costituiscono un quadro giuridico articolato che richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti per essere efficace. La protezione della biodiversità non solo contribuisce a preservare le specie e gli habitat naturali, ma sostiene anche lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita umana.

1. La biodiversità e la sua tutela



Definizione: la biodiversità rappresenta la varietà di forme di vita presenti sulla Terra, inclusa la diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi. È fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi, per la produzione di risorse alimentari, medicinali e per la regolazione dei cicli naturali.

Importanza della tutela: la perdita di biodiversità comporta rischi significativi, tra cui l’estinzione di specie, la riduzione della resilienza degli ecosistemi, e la perdita di risorse vitali per l’uomo.