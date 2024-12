Decreto ambiente: via libera al d.l. 17 ottobre 2024, n. 153

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, che reca “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.