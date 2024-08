Tutela dei consumatori -Scheda di Diritto

– Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005) : il principale riferimento normativo in Italia per la protezione dei diritti dei consumatori. Regola i contratti tra consumatori e professionisti, le garanzie sui prodotti, la pubblicità e altre questioni rilevanti. – Direttive Europee: molte delle disposizioni del Codice del Consumo derivano da direttive europee che armonizzano la tutela dei consumatori nei paesi membri dell’UE.

Pubblicità ingannevole: qualsiasi forma di pubblicità che può indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche di un prodotto o servizio è vietata. Include affermazioni false o esagerate che possono influenzare il comportamento del consumatore. Clausole vessatorie: clausole contrattuali che creano un significativo squilibrio a danno del consumatore sono considerate nulle. Il Codice del Consumo elenca specifiche clausole che sono considerate vessatorie se non approvate espressamente per iscritto. Vendite piramidali e pratiche aggressive: le vendite piramidali, dove il guadagno deriva principalmente dal reclutamento di altre persone piuttosto che dalla vendita effettiva di prodotti, sono vietate. Anche le pratiche commerciali aggressive, che limitano la libertà di scelta o il comportamento del consumatore attraverso molestie, coercizione o influenze indebite, sono proibite.

Garanzia legale: tutti i beni di consumo hanno una garanzia legale di conformità di due anni. Durante questo periodo, il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna. Garanzia convenzionale: il produttore o il venditore può offrire una garanzia aggiuntiva (garanzia commerciale) che può fornire diritti ulteriori rispetto alla garanzia legale. Questa garanzia non può limitare i diritti del consumatore previsti dalla legge.

5. Risoluzione delle controversie



Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADR): Meccanismi come la mediazione e l’arbitrato offrono soluzioni più rapide ed economiche rispetto al ricorso giudiziario. In Italia, la procedura di conciliazione è spesso utilizzata per risolvere controversie tra consumatori e professionisti.



Ricorso giudiziario: se non è possibile risolvere la controversia in modo amichevole, il consumatore può avviare un’azione legale per il risarcimento dei danni o altre forme di tutela giuridica.