Trattato sull’Unione Europea (TUE) -Scheda di Diritto

1. Struttura e contenuti del TUE



Il TUE si basa sul trattato di Maastricht che ha segnato una nuova tappa dell’integrazione europea superando l’obiettivo del mercato comune. Ha aperto la strada all’integrazione politica con una transizione dalla Comunità economica europea (CEE) all’Unione europea (UE), e ha introdotto una serie di modifiche significative alla struttura, alle istituzioni e al processo decisionale, alle aree politiche e alla portata di questa nuova UE.

Il TUE è composto da un preambolo e sei titoli principali, che trattano vari aspetti dell’Unione:

Titolo I: Disposizioni comuni

Articoli 1-8: Definiscono i valori fondamentali dell’UE, come il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e i diritti umani. Stabilisce gli obiettivi principali dell’Unione, tra cui la promozione della pace, i valori comuni e il benessere dei suoi popoli.

Titolo II: Disposizioni relative ai principi democratici

Articoli 9-12: Sottolinea l’importanza della democrazia rappresentativa. Riconosce il ruolo dei cittadini europei e dei loro rappresentanti eletti.

Titolo III: Disposizioni relative alle istituzioni

Articoli 13-19: Definisce le principali istituzioni dell’UE: il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea, la Commissione Europea, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Banca Centrale Europea. Stabilisce le competenze e il funzionamento di queste istituzioni.

Titolo IV: Disposizioni relative alla cooperazione rafforzata

Articoli 20: Introduce il concetto di cooperazione rafforzata, che permette a un gruppo di Stati membri di cooperare più strettamente in determinati settori, anche se non tutti gli Stati membri partecipano.

Titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune

Articoli 21-46: Regola l’azione esterna dell’UE, inclusa la politica estera e di sicurezza comune (PESC). Stabilisce i principi della solidarietà e della coerenza tra le politiche esterne dell’UE.

Titolo VI: Disposizioni finali

Articoli 47-55: Contiene disposizioni su aspetti procedurali, come la revisione dei trattati, la durata e l’adesione di nuovi membri.