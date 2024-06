Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) -Scheda di Diritto

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) è uno dei principali trattati dell’Unione Europea, insieme al Trattato sull’Unione Europea (TUE). Esso stabilisce il funzionamento e le competenze dell’UE e costituisce la base giuridica per gran parte delle leggi e delle politiche dell’Unione. Il TFUE è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, a seguito della ratifica del Trattato di Lisbona.

1. Struttura del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea



Il TFUE è suddiviso in parti, titoli, capitoli e sezioni, che coprono vari aspetti del diritto e delle politiche dell’Unione Europea:

Parte prima: Principi

Stabilisce i principi fondamentali dell’UE, inclusi i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Parte seconda: Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione

Garantisce i diritti dei cittadini dell’UE, come la libertà di circolazione, il diritto di voto e la protezione consolare.

Parte terza: Politiche e azioni interne dell’Unione

Regola le politiche interne dell’UE, tra cui il mercato interno, l’unione economica e monetaria, le politiche sociali e l’occupazione, l’agricoltura e la pesca, l’ambiente, i trasporti, l’energia, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e la salute pubblica.

Parte quarta: Associazione dei Paesi e Territori d’Oltremare

Stabilisce le modalità di associazione dei paesi e territori d’oltremare all’UE.

Parte quinta: Azione estera dell’Unione

Disciplina le relazioni esterne dell’UE, inclusa la politica commerciale comune, la cooperazione allo sviluppo, l’aiuto umanitario e la politica estera e di sicurezza comune.

Parte sesta: Disposizioni istituzionali e finanziarie

Definisce la struttura e il funzionamento delle istituzioni dell’UE, come il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea, la Commissione Europea, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Banca Centrale Europea.

Parte settima: Disposizioni generali e finali

Contiene disposizioni generali e finali riguardanti l’interpretazione e l’applicazione del trattato.