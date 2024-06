La cittadinanza dell’Unione Europea -Scheda di Diritto

1. Diritti conferiti dalla cittadinanza europea



1. Libertà di Circolazione e Soggiorno (Art. 21 TFUE)

I cittadini dell’UE hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, soggetti alle limitazioni e condizioni stabilite dai trattati e dalle misure adottate per la loro attuazione.



2. Diritto di Voto e di Candidatura (Art. 22 TFUE)

I cittadini dell’UE possono votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento Europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.



3. Protezione Consolare (Art. 23 TFUE)

I cittadini dell’UE che si trovano in un paese terzo dove il loro Stato membro non è rappresentato hanno diritto alla protezione consolare da parte delle autorità di qualsiasi altro Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.



4. Petizioni e Ricorsi (Art. 24 TFUE)

I cittadini dell’UE hanno il diritto di presentare petizioni al Parlamento Europeo e di rivolgersi al Mediatore europeo per segnalare casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni, organi e organismi dell’UE. Hanno anche il diritto di scrivere alle istituzioni dell’UE in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.



5. Diritto di Iniziativa Cittadina Europea (Art. 11 TUE)

Un milione di cittadini dell’UE, provenienti da un numero significativo di Stati membri, possono invitare la Commissione Europea a presentare una proposta legislativa su una questione specifica.