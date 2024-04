Analisi del provvedimento del Garante del 21/12/2023 in materia di trattamento dei metadati della posta elettronica aziendale di dipendenti pubblici e privati.



1. Il contesto del provvedimento: il trattamento dei metadati nella posta elettronica aziendale

È da premettere che il provvedimento del Garante n. 642 del 21 dicembre 2023 ha avuto origine da un’attività ispettiva che ha evidenziato che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica, offerti dai fornitori in modalità cloud, raccolgono, per impostazione predefinita, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti.

Ha rilevato il Garante che i metadati relativi alla raccolta di informazioni quali: giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione delle e-mail, sono conservati per un ampio periodo e che i fornitori di questi servizi hanno limitato la possibilità per il cliente (datore di lavoro) di modificare le impostazioni di base dei relativi SW e di poter disabilitare la raccolta sistematica di tali dati, ovvero di poter ridurre il periodo di conservazione.

Da qui l’emissione del provvedimento che è rivolto a:

1- Promuovere la protezione dei dati nel contesto lavorativo e la consapevolezza nella protezione dei dati nel medesimo contesto e spingere (obbligare) le Pubbliche Amministrazioni ad adottare misure a tutela della privacy dei propri dipendenti.

2-Fissare la responsabilità del datore di lavoro di tipo amministrativo, penale e civile laddove violi il divieto di controlli a distanza sul luogo di lavoro, come di fatto i servizi cloud rendono possibile. Il provvedimento, quindi, richiama i datori di lavoro ad adottare misure precauzionali adeguate alla conservazione dei metadati personali dei dipendenti, insiti nei servizi informatici e nella posta elettronica posto che i dipendenti hanno diritto a una sfera di riservatezza per quanto riguarda la loro corrispondenza elettronica.

3- Vietare i controlli a distanza sul luogo di lavoro divieto che trova fondamento nell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che al co. 1 dell’art.4, individua le finalità che legittimano il controllo a distanza, finalità che, com’è noto, includono gli aspetti organizzativi, produttivi, di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale subordinandone, però, l’utilizzo a precise garanzie procedurali, come il previo accordo sindacale con la RSU Aziendale e, in sua assenza, l’autorizzazione rilasciata dalla Commissione provinciale del lavoro (si pensi ad esempio alla videosorveglianza interna di sicurezza).

Garanzie procedurali, quest’ultime, che non si applicano agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e neanche agli strumenti utilizzati direttamente dal lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa, (appunto come la posta elettronica) che hanno la loro tutela di default nell’articolo 4, co. 2, della L. n. 300/1970, il quale ha introdotto un’eccezione al regime restrittivo di cui al co. 1, dello stesso articolo, che consente perciò l’utilizzo di tali strumenti senza dover rispettare le più restrittive garanzie procedurali.

Per il Garante Privacy perciò la raccolta e la conservazione dei metadati, necessari per il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, non può avere un periodo di conservazione in ogni caso oltre sette giorni e, in presenza di particolari esigenze, di sole ulteriori 48 ore.

4-Ribadire la responsabilità dei Datori di Lavoro per l’illecito trattamento dei dati personali derivanti dall’utilizzo dei dati raccolti in maniera illecita in quanto, sulla base della previsione dell’art. 4, co. 3, della legge n. 300/1970, le informazioni raccolte per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro devono essere lecitamente acquisite.

Sotto il profilo pratico l’analisi dei dati esteriori della corrispondenza, come mittente, destinatario, oggetto e altri dettagli temporali e quantitativi, può essere rivelatrice di informazioni di natura sensibile sulla sfera personale o sulle opinioni dei lavoratori.

Inoltre sono tenuti a verificare che i programmi e i servizi informatici utilizzati dai dipendenti, specialmente quelli basati su cloud o forniti come servizio, consentano di modificare le impostazioni per limitare la raccolta e la conservazione dei metadati relativi alla posta elettronica e se non ottemperano a tale obbligo ne sono responsabili.

5- Al rispetto dei tempi di conservazione dei metadati relativi alla posta elettronica da parte dei datori di lavoro, a tal fine è essenziale il principio di limitazione della conservazione dei dati, sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR che stabilisce che i dati devono essere conservati solo per il tempo strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati, evitando così l’eccessiva retention dei dati personali e che perciò i datori di lavoro sono soggetti alla responsabilizzazione nella gestione dei dati dei propri dipendenti e a conservare i metadati solo per il tempo strettamente necessario.

6- Riaffermare il ruolo chiave del datore di lavoro nella protezione dei dati fin dalla progettazione del trattamento e per impostazione predefinita, obbligo fondamentale per i datori di lavoro, come sancito dall’articolo 25 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e che il rispetto di tale principio, insieme a quello della responsabilizzazione del titolare, ricade solo su di loro.

2. Conclusioni del provvedimento

Il Provvedimento del 21 Dicembre 2023 desta non poche perplessità. Pur presentando elementi positivi, quali l’accento sulla consapevolezza e il controllo più rigoroso sui trattamenti di dati, evidenzia alcune limitazioni che generano problemi significativi nell’attuazione pratica. Procedendo nell’ordine:

La prima delle criticità riguarda la stessa natura dei metadati ai quali il Garante con il provvedimento in esame pare voglia fare riferimento. È lecito chiedersi se intende solo i dati della posta elettronica o anche altri come, ad esempio, quelli relativi alla videosorveglianza.

La seconda criticità è rilevabile nella mancanza di chiarezza in relazione ai destinatari delle tutele, in quanto non è facilmente intuibile se il provvedimento si riferisce ai soli dipendenti dell’Amministrazione Pubblica e delle aziende private contrattualizzati o anche a quelli non contrattualizzati (es. prestatori onorari, occasionali, stagisti, studenti, volontari, liberi professionisti, ecc.)

La terza criticità è l’approccio rigido, a prescindere dalle specifiche esigenze delle diverse realtà delle Amministrazioni Pubbliche, data l’imposizione a livello generale di limiti temporali per il trattamento dei dati, senza possibilità di valutazione da parte del titolare, che viene così esautorato rispetto alla propria

organizzazione, essendosi il Garante sostituito al Legislatore nel determinare i limiti di conservazione e di attività e perciò incidendo direttamente sulla capacità del datore di lavoro di poter rispondere in maniera adeguata alle sfide emergenti dalla sopravvenienza torrenziale del digitale.

La quarta criticità del provvedimento risiede nella mancanza di chiarezza nell’affrontare le questioni centrali, laddove distraendo l’attenzione nell’uso del riferimento fatto allo Statuto dei Lavoratori, che diventa una leva nei confronti dei titolari, di fatto devia dall’affrontare il problema fondamentale, ossia i potenziali trattamenti illeciti dei dati che hanno causa negli applicativi e SW dei fornitori dei servizi e beni ITC, dove, a volte, traspare la sottotraccia della deresponsabilizzazione dei fornitori che va, talvolta, anche oltre i limiti imposti dai vincoli contrattuali.

La quinta criticità risiede nell’interrogativo che il Provvedimento pone sul documento generale del 27 Novembre 2008, che fissava in sei mesi la data retention dei log degli accessi degli amministratori di sistema. L’interrogativo si esplicita nel quesito se le nuove disposizioni – genericamente definito come documento di indirizzo – sostituiscano o integrino le indicazioni precedenti e se siano necessarie alla luce dei cambiamenti normativi e tecnologici intervenuti nel frattempo.

La sesta criticità è riassumibile nella consapevolezza che i metadati di posta elettronica non sono sempre accessibili al titolare per scopi di controllo della prestazione dei lavoratori, ma sono trattati dagli amministratori di sistema per garantire la sicurezza e la gestione degli incidenti informatici e, quindi, la data retention dei metadati dovrebbe essere definita (e deve essere definita) tenendo conto di queste essenziali finalità e delle normative sulla privacy, assicurando che le misure di sicurezza siano adeguate e proporzionate al rischio, anche nella prospettiva della normativa di cybersecurity.

3. Il merito del provvedimento in esame

Passando al merito del provvedimento in esame è da osservare che il titolare (Datore di lavoro) dovrà necessariamente affidarsi a due soggetti principali:

a) – un coscienzioso e formato responsabile del trattamento;

b) – un esperto Giurista come DPO al quale affidare, tra gli altri compiti, anche quello dell’analisi dei contratti di fornitura dei servizi SW, ITC e Cloud, in quanto è evidente che l’animus che ispira il provvedimento risiede nella consapevolezza che vi è superficialità e sottovalutazione nella lettura dei contratti di fornitura dei servizi che sono imposti unilateralmente dai fornitori, senza una reale perizia e senza un adeguato controllo sulle impostazioni effettivamente implementate e perciò che si è in presenza di un vero e proprio far west digitale.

Sul punto specifico occorre evidenziare che il fornitore di questi servizi non agisce mai come titolare autonomo, ma come soggetto incaricato con sola responsabilità condivisa di gestione dei dati.

Il fornitore, inoltre, non sempre consiglia in modo corretto il titolare per i singoli account adeguandoli alle specifiche esigenze aziendali, ma suggerisce (impone) impostazioni di default, che spesso si rivelano inidonee, da qui l’esigenza di emanare un provvedimento volto a mitigare le criticità con un’azione mirata sulla gestione e sulla conservazione adeguata dei metadati.

Il provvedimento però trascura la necessità di verifiche in concreto, della configurazione degli applicativi e-mail per identificare impostazioni di raccolta e tempistiche di conservazione dei metadati esistenti (ossia un report: di quali dati vengono raccolti; per quanto tempo vengono conservati; eventuali aggiustamenti necessari; verifica delle riconfigurazioni e loro effetti sull’operatività degli strumenti anche dal lato utente), elementi che il provvedimento ignora del tutto.

Il provvedimento sembra, inoltre, ignorare la necessità di regolamentazione internamente all’amministrazione del tempo di conservazione dei metadati, secondo periodi maggiori di quelli fissati in 7 giorni , estensibili ad ulteriori 48 ore, che è termine sicuramente inconciliabile con le finalità di sicurezza la cui policy spetta – per legge – al titolare, anche in ragione del fatto che già oggi, allo stato dell’arte, per i gestori della posta elettronica la data retention di norma nei sistemi IT è fissata da 90 a 120 giorni. Termine quest’ultimo che già adesso rende problematica l’attività di controllo di sicurezza che, normalmente, non viene in evidenza in una settimana. Parimenti dicasi per la DPIA, impossibile nei 7 giorni, considerato che nello stesso contesto di gestione, ad esempio, la normativa UE fissa in 6 mesi la conservazione dei file di Log.