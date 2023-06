Trattamento IVA raccolta rifiuti di pile e accumulatori

2. Il ragionamento normativo del Fisco



L’Amministrazione Finanziaria rappresenta che le questioni esposte dal ricorrente riguardano il settore IVA strettamente legato alla normativa di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – (c.d. Testo Unico dell’Ambiente (TUA)). Nello specifico, con riferimento al trattamento IVA inerente le attività logistiche sul territorio, l’AE sostiene che se, detta attività logistica comportasse lo svolgimento di una o più attività rientranti nella definizione di “gestione dei rifiuti”[4] e di “raccolta” [5]di cui all’art. 183, lettere n) e o) del d.lgs. n. 152/2006 (TUA) beneficerebbe dell’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 127­-sexiesdecies della Tabella A, parte III, Allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto – (cd. “Decreto IVA”). Invero, a tal proposito, il Fisco ritiene che l’aliquota IVA del 10% disposta dal suddetto n. 127­-sexiesdecies si applica alle prestazioni in esso previste (“gestione”, “stoccaggio”[6] e “deposito temporaneo prima della raccolta”[7], come definiti dal Testo unico dell’ambiente) aventi ad oggetto “pile” e “accumulatori” ora, appositamente, considerati dal legislatore come rifiuti urbani.

Nella vicenda de qua giova porre l’attenzione sull’art. 6[8] del dl. n. 188/2008. Detta norma, testualmente, al co. 1, dispone che: “Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all’articolo 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi: a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione; b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l’obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.” Il successivo co. 3 dispone che: “Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l’ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.”

Al fine di ristorare i costi del servizio pubblico di gestione dai rifiuti urbani, i sistemi collettivi e individuali è riconosciuto un corrispettivo funzionale agli obiettivi raccolta, che tiene conto del livello incrementale della raccolta di pile e accumulatori rispetto precedente. Il corrispettivo può essere rimodulato sulla scorta di soglie di premialità/efficienza. I corrispettivi ovvero ristoro per gli oneri della raccolta separata di pile e accumulatori portatili sono mere erogazioni di denaro non soggette a tassazione IVA ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”).

Infine, in merito al corrispettivo erogato per lo svolgimento delle attività di natura logistica sul territorio, la disponibilità giuridica dei rifiuti di pile e accumulatori, nel momento del ritiro, inteso come prelievo, si trasla in virtù degli obblighi di cui al D.lgs 188/2008 ai sistemi collettivi e individuali.