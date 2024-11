Tenuità del fatto e responsabilità amministrativa degli enti: connubio possibile? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

1. La questione: la riconoscibilità della particolare tenuità del fatto in materia di responsabilità amministrativa degli enti

Il Tribunale di Sassari assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, un imputato accusato di avere commesso il reato di cui all’art. 256, commi 1 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell'accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al giudizio di responsabilità dell'ente, così corre contestato nell'imputazione, rilevandosi che, prima di riconoscere la particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare in merito alla sussistenza del reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto alla società.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto (Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019) atteso che tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017).



