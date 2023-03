Tecniche di scrittura professionale. Il linguaggio giuridico-amministrativo

1. L’atto giuridico amministrativo

L’ atto amministrativo è, infatti , un atto giuridico posto in essere dall’ Autorità Amministrativa nell’esercizio ed espletamento della Sua funzione amministrativa , è espressione di un potere amministrativo che produce effetti indipendentemente dalla volontà del Soggetto a cui si rivolge. Si tratta di un atto unilaterale (è efficace indipendentemente dalla volontà del Soggetto a cui si rivolge) , esterno (non sono annoverabili fra gli atti amministrativi quegli atti meramente interni che l’ Autorità Amministrativa pone in essere nei confronti di sé stessa) , nominativo (ogni tipologia di atto è prevista ex lege nominativamente). Viene sempre emanato da un’Autorità Amministrativa nell’esercizio delle Sue funzioni amministrative. Il singolo cittadino che ne abbia interesse, può adire la giustizia amministrativa per impugnarne gli atti.

1.1 REQUISITI EX LEGE IMPOSTI

I requisiti che ne determinano la validità ed efficacia dell’atto, possono essere : di legittimità (qualora mancanti, ne deriva l’annullabilità dell’ atto : sono i requisiti che la Legge richiede affinché l’atto sia valido e, dunque, legittimo) e di efficacia (sono necessari perché l’atto sia valido e produca effetti). Un atto amministrativo può essere invalido in quanto contrario a norme imperative (in tal caso si parla di illegittimità dell’atto) , o perché è contrario al ‘principio della buona amministrazione’ – a norma dell’ Art. 97 Cost. – e in tal caso si parla di inopportunità dell’ atto. Dalla illegittimità dell’atto ne derivano due tipologie differenti di invalidità dell’ atto stesso : i c.d. ‘atti nulli e annullabili’. L’atto è, infatti, nullo qualora vi sia incompetenza assoluta (e cioè, chi ha emanato l’ atto non poteva farlo per mancanza di poteri in tal senso) ; difetto di uno degli elementi essenziali ( quali : soggetto, petitum, causa petendi, etc. ) ; violazione o elusione del Giudicato ( tale fattispecie si verifica quando il nuovo atto emanato dall’amministrazione riproduce gli stessi vizi precedentemente censurati o contrasta con prescrizioni derivanti da una precedente statuizione del giudice). Un atto amministrativo è, invece, annullabile quando vi è incompetenza relativa (tale fattispecie si verifica allorquando un organo amministrativo invade la sfera di competenza di un altro organo che appartiene allo stesso ente o settore); se vi è violazione di legge o per eccesso di potere.

1.2 EFFICACIA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO

Quanto all’ efficacia dell’ atto amministrativo (si concreta nella possibilità dell’ atto di produrre validamente tutti quegli effetti per cui è stato posto in essere) , è d’obbligo sottolineare che, poiché l’atto è prodotto dalla P.a. per finalità di pubblico interesse , questo produce effetti indipendentemente e anche contro la volontà del soggetto che vi abbia interesse. In base all’ efficacia , gli atti amministrativi possono essere : costitutivi (creano, modificano, estinguono un rapporto giuridico già posto in essere) , dichiarativi (accertano una data situazione giuridica). Gli atti amministrativi hanno efficacia a partire dal momento in cui vengono posti in essere, quindi dal momento in cui l’atto giuridico viene ad esistenza.

1.3 I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nell’ ambito dei provvedimenti amministrativi sono rinvenibili : autorizzazioni, licenze, concessioni, atti ablatori , mentre atti che non si configurano quali provvedimenti amministrativi sono : pareri, atti di controllo, propulsivi, ricognitivi e paritetici. Particolare attenzione , in questa parte della trattazione, è da riservarsi allo schema giuridico dell’ atto amministrativo, il quale ne conferisce struttura formale all’atto stesso, da intendersi quasi come una specie di ‘ossatura giuridica’ , caratterizzata da alcune parti fondamentali : intestazione o parte iniziale , la quale indica la denominazione del tipo di provvedimento (ad es. ordinanza, decreto) ; preambolo (contiene le norme di legge e gli articoli sulla base dei quali l’ atto è stato adottato) ; motivazione (coincide con le circostanze di fatto e le valutazioni dalle quali proviene l’ emanazione dell’atto) ; dispositivo (è la parte precettiva , cioè l’atto di volontà della P.A.) ; luogo , data e firma/sottoscrizione di chi emana l’atto.

1.4 GLI ELEMENTI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO

In riferimento al contenuto del singolo atto, vi sono elementi che si tripartiscono in : essenziali, accidentali e naturali. Com’è noto, la mancanza di un solo elemento essenziale ne determina la nullità dell’ atto stesso; diversamente, la mancanza di un requisito ne determina l’annullabilità dell’atto amministrativo , con la possibilità che venga annullato su istanza di parte o d’ ufficio dalla P.a. competente. Gli elementi accidentali si applicano solo agli atti amministrativi negoziali, devono essere possibili e leciti, se illeciti e/o impossibili, essi si considerano come non apposti. Infine, gli elementi naturali si considerano sempre inseriti nell’atto, poiché ex lege previsti. Elementi essenziali dell’ atto amministrativo sono, invece, considerati : la capacità del soggetto dal quale promana l’atto (deve averne la capacità, cioè la competenza ad emanare l’ atto) ; la dichiarazione di volontà (la modalità attraverso la quale la P.A. esterna la sua volontà amministrativa) ; l’oggetto (la res avente ad oggetto l’atto) ; la causa (è la ragione economico/sociale , la finalità di pubblico interesse prevista ex lege) ; la motivazione (consta di elementi di fatto e di diritto, poiché si riferisce sia alla dichiarazione , sia alla forma del singolo atto amministrativo) ; la forma (essa è pressoché libera : può l’atto avere sia forma scritta che orale, in virtù della tipicità e nominatività degli atti) ; il soggetto a cui si rivolge (è il destinatario dell’ atto stesso, cioè l’organo pubblico o il soggetto privato verso cui si producono gli effetti posti in essere dall’atto) . Sono considerati elementi accidentali dell’ atto amministrativo : il termine (periodo temporale a partire dal quale e fino al quale l’atto inizia a produrre effetti o cessa di averne : è evento futuro e certo) ; la condizione (subordina l’efficacia dell’atto al verificarsi di un atto futuro e incerto) ; la riserva (la P.A. si “riserva” di adottare future determinazioni su una data materia) ; il modo (dal latino ‘modus’, può esser apposto ad un atto amministrativo solo nei casi espressamente previsti ex lege).

