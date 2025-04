Superbonus: risarcimento escluso senza prova chiara del danno e nesso

Superbonus: la domanda di risarcimento danni del cliente non può essere accolta in mancanza di una chiara dimostrazione del pregiudizio subito e del nesso causale tra l’inadempimento e il danno lamentato. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

riferimenti normativi: artt. 1453 c.c.; 2697 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. III, Sentenza del 12/02/2010, n. 3373

Tribunale di La Spezia – sentenza n. 203 del 11-04-2025



1. La vicenda: risarcimento del danno per Superbonus

La controversia riguarda la fornitura e l’installazione di un impianto fotovoltaico, una pompa di calore e una batteria di accumulo, oggetto di due contratti stipulati tra le parti in momenti diversi. Inizialmente, il primo contratto, firmato l’11 maggio 2020, prevedeva l’installazione del solo impianto fotovoltaico per un importo di € 38.940,00 oltre IVA, con pagamento tramite sconto in fattura o cessione del credito. Successivamente, il 27 ottobre 2021, le parti hanno firmato un secondo contratto, che sostituiva il precedente e ampliava la fornitura, includendo: un impianto fotovoltaico di marca “Superpower”, con un costo di € 22.272,00, una pompa di calore, valutata € 23.000,00, una batteria di accumulo con stazione di ricarica per auto, dal valore di € 22.000,00, materiale aggiuntivo con caratteristiche diverse rispetto a quelle standard, per € 5.000,00. Questo secondo accordo introduceva quindi una modifica sostanziale rispetto al primo, integrando nuovi elementi e ridefinendo il prezzo complessivo. A seguito di tale nuovo accordo, la cliente ha versato alla società € 9.000,00 tramite bonifici, dopo la presentazione di fatture. I lavori, inizialmente previsti per gennaio, avrebbero dovuto cominciare ad aprile 2022, ma, nonostante i ripetuti solleciti non sono mai stati avviati. Nel frattempo, per esigenze legate alla ristrutturazione, la cliente ha dovuto affrontare la spesa di € 12.167,56 per la fornitura di infissi nuovi, senza poter godere dei benefici del Superbonus, poiché l’intervento “trainante” commissionato alla società – necessario per accedere agli incentivi fiscali – non era stato completato. Di fronte a questo grave inadempimento la cliente si è rivolta al Tribunale domandando la risoluzione del contratto stipulato con la società e la restituzione delle somme versate, nonché un risarcimento danni, riservandosi di quantificare l’importo. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

2. La questione

Il riconoscimento del risarcimento presuppone una ricostruzione dettagliata degli eventi e una dimostrazione concreta del danno subito?

3. La soluzione

Il Tribunale ha confermato il grave inadempimento della convenuta. Come ha evidenziato lo stesso giudice l’istruttoria ha consentito di appurare che le parti avevano stipulato un contratto di fornitura e posa in opera sottoscritto il 27.10.2021, che aveva per oggetto l’esecuzione dell’impianto fotovoltaico con pompa di calore e batteria di accumulo; inoltre è emerso che, al fine del disbrigo delle pratiche relative al superbonus e dell’acquisto dei materiali per l’impianto fotovoltaico, l’attrice corrispondeva alla convenuta complessivamente € 9.000. Tuttavia, a fronte di tale pagamento, l’impianto non è stato realizzato e le pratiche relative al superbonus non erano state avviate. Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione avanzata dall’attrice, condannando la società convenuta a restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto. Non è stata accolta invece la domanda di condanna al risarcimento dei danni, per mancata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.



