Mantenimento della prole: responsabilità per spese straordinarie

In sede di separazione ovvero divorzio l’aspetto fondamentale di necessaria e tempestiva regolamentazione attiene al mantenimento in favore della prole da parte dei genitori. Infatti, è opportuno precisare che entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 315 bis c.c., hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole, in proporzione alle rispettive sostanze e in base alla loro capacità lavorativa ex art. 316 bis c.c. Il dovere di mantenimento dei figli, che impone ai genitori un ampio spettro di responsabilità è esercitato in maniera solidale dagli stessi, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalinga. Ebbene, appurato il dovere di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, in sede di separazione/divorzio ulteriore aspetto di analoga importanza è inerente al pagamento, ossia al rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, le quali non rientrano nella corresponsione del versamento ordinario disposto in favore della prole. Infatti, il genitore collocatario potrà, in base agli accordi ovvero rispetto quanto disposto dal giudice, richiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute nei confronti dell’altro genitore. Volume consigliato per approfondire: Come cambia il Diritto di Famiglia dopo la Riforma Cartabia

1. Il concetto di spese straordinarie



Innanzitutto, appare opportuno chiarificare la complessità e la difficoltà a definire le spese come straordinarie oppure come ordinarie, e in virtù di ciò è necessario fare riferimento al Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale competente presso il quale si agisce. In generale possiamo asserire che sono riconducibili alle spese straordinarie quelle che presentano un requisito d’ordine temporale (ossia come occasionali e non fisse) e/o di ordine quantitativo (cioè, essere particolarmente gravose) e/o funzionale (in quanto volte a soddisfare esigenze necessarie ed indifferibili e non voluttuarie). Si possono qualificare “straordinarie” le spese:

oggettivamente imprevedibili;

prevedibili, ma non determinabili nel quantum e d’importo rilevante;

funzionali al soddisfacimento di esigenze episodiche e saltuarie o, comunque, non differibili.

Le spese straordinarie sono assolutamente imprevedibili ed eccezionali, non sono inquadrabili in una progettualizzazione dell’esborso in base alle sostanze disponibili e non possono rientrare in alcun modo in una certezza del presentarsi e permanere temporalmente.



