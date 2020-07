Sospensione della prescrizione e irretroattività per coronavirus: decisione della Cassazione

In merito alla sospensione della prescrizione introdotta a causa dell’emergenza da Covid-19, l’informazione provvisoria della decisione con cui la Corte di Cassazione all’udienza ud. 2 luglio 2020 ha affermato che «la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 83 comma 4 del d.l. 18 marzo 2020, n. 18 non viola il principio di irretroattività delle legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione (Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile».

