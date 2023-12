I soci lavoratori delle cooperative: prerogative e caratteristiche

FORMATO CARTACEO

Il rapporto contrattuale che intercorre tra il socio e la cooperativa di lavoro è uno degli argomenti giuslavoristici più dibattuti e controversi degli ultimi anni. Il volume, dopo aver esposto la disciplina delle diverse tipologie di cooperativa di lavoro ed il rapporto mutualistico connesso, analizza dettagliatamente quegli istituti che ne caratterizzano l’aspetto più tipico. Vengono infatti prese in esame le problematiche relative alla posizione del socio lavoratore (diritti, obblighi, esclusione e recesso), il ristorno in favore dei soci con le relative modalità di calcolo, il regime fiscale applicabile alle cooperative, gli aspetti retributivi e previdenziali del socio lavoratore. Non mancano approfondimenti su tipologie di cooperative di particolare diffusione, come quelle agricole, editoriali e giornalistiche, sociali e di trasporto. Questa edizione – aggiornata con le novità in tema di prestazione occasionale introdotte dal c.d. “Decreto dignità” (convertito in Legge n. 96/2018) e quelle fiscali previste dalla Legge di bilancio 2019 – presta particolare attenzione agli effetti della riforma del Terzo Settore, che ha fatto rientrare le Cooperative sociali tra gli Enti del Terzo Settore (ETS), con notevoli risvolti sotto il profilo operativo e anche dal punto di vista della conseguente evoluzione giurisprudenziale, con riferimento al socio lavoratore di cooperativa ed allo stato di crisi, di cui pure la trattazione tiene conto, segnalando le sentenze più significative e recenti, tra cui si cita ad esempio quella della Cassazione del 21 febbraio 2019, n. 5189, in tema di trattamento economico del socio lavoratore. ARGOMENTI TRATTATI- Aspetti civilistici- Rapporto mutualistico- Regime fiscale- Rappresentazione in bilancio- Ristorno- Regolamento interno- Forme contrattuali applicabili Andrea Policari, Avvocato del Foro di Roma, esperto in diritto del lavoro e societario. Autore di numerose pubblicazioni e relatore in convegni, è docente di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università “Roma Tre” nel Master di II livello in Imprese Cooperative.L’esperienza accumulata negli anni di avvocatura, assieme all’attività didattica, gli ha consentito di sviluppare una sensibilità professionale a tutela del cliente, volta ad evitare il contenzioso, che nel sistema giudiziario italiano non sempre soddisfa le aspettative e ristora i diritti. Ha assistito, in ambito sanitario, professionisti coinvolti in azioni di responsabilità ed assiste Case di cura, R.S.A., e Centri di assistenza sanitaria e di riabilitazione, maturando esperienza nella prevenzione legale medica.

