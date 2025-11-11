Sezioni Unite: l’errore di diritto del giudice non sempre è illecito disciplinare

La vicenda affrontata con la sentenza n. 29201 del 5 novembre 2025 segna un punto di svolta nella giurisprudenza disciplinare della magistratura. Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che non ogni errore di diritto del giudice può essere automaticamente qualificato come illecito disciplinare. La decisione consente così di tracciare un confine più netto tra le naturali difficoltà dell’attività giurisdizionale e il dovere deontologico che grava sul magistrato. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. Il contesto fattuale

Nel 2021, la Corte d'assise di Taranto ha emesso due provvedimenti di liquidazione a favore degli amministratori giudiziari dei beni dell'ILVA, per un importo complessivo superiore a 139 milioni di euro a titolo di acconto, stimando il valore aziendale in circa 2 miliardi di euro. L'errore consisteva nell'applicazione delle percentuali previste dall'art. 3 del d.P.R. 177/2015 sull'intero ammontare aziendale anziché per scaglioni progressivi, generando compensi ritenuti sproporzionati. Consapevoli della situazione, le magistrate hanno corretto successivamente i provvedimenti, riducendo gli importi. Tuttavia, la procedura utilizzata — la correzione ex art. 130 c.p.p. — non era quella tecnicamente prevista per modifiche sostanziali dei provvedimenti originari. Su tali basi, il Ministero della Giustizia ha promosso l'azione disciplinare, contestando la grave violazione di legge e l'uso improprio dello strumento processuale.

2. La qualificazione dell’errore e la sua rilevanza disciplinare

Le Sezioni Unite hanno innanzitutto qualificato l’errore come di diritto – non mero errore materiale o aritmetico – poiché riguardava l’interpretazione della norma (art. 3 d.P.R. 177/2015) e non soltanto un calcolo sbagliato. Tuttavia, pur riconoscendo la violazione, la Corte ha escluso la sua rilevanza disciplinare. In base all’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 109/2006, perché sussista illecito disciplinare è necessario che la violazione sia “grave” e accompagnata da dolo o negligenza inescusabile. Le magistrate hanno operato in un contesto processuale di elevata complessità (44 imputati, oltre 1.400 parti civili, sentenza di 3.700 pagine) e hanno adottato misure correttive tempestive, evitando un danno significativo all’Erario. Questo contesto e questa reazione sono stati valutati dalla Corte come escludenti la componente soggettiva di colpa grave.



3. Implicazioni pratiche per gli avvocati e la strategia difensiva

La pronuncia offre riflessioni operative anche per gli avvocati che intendano sollevare o contrastare profili disciplinari nei confronti dei magistrati, o che vogliano meglio impostare le impugnazioni legate a errori giudiziari.

In primo luogo, la distinzione tra errore di diritto “grave” e “non grave” impone di valutare sempre il contesto complessivo della decisione, la complessità della causa e l’eventuale tempestività di autocorrezione. È utile, in sede di impugnazione, sottolineare il carattere interpretativo e non arbitrario dell’errore, quando si vuole escludere la colpa; al contrario, chi intende far valere un illecito dovrà provare la consapevolezza o la negligenza inescusabile del giudice.

In secondo luogo, la sentenza incoraggia una maggiore prudenza nel ricorrere alle denunce disciplinari come strumento di reazione a decisioni sfavorevoli. L’avvocato deve distinguere tra errore di giudizio – fisiologico nell’attività ermeneutica – e condotta deontologicamente deviante.

Infine, la decisione può influire anche sulla strategia difensiva nei procedimenti civili o penali: il riconoscimento dell’errore come fatto non colpevole ma rimediabile rafforza il principio di buona fede processuale e di collaborazione tra le parti e il giudice.

4. Una riflessione finale sul rapporto tra funzione giurisdizionale e responsabilità

La pronuncia conferma che l’errore è inevitabile nell’attività giurisdizionale, ma diventa sanzionabile solo quando si traduca in condotta oggettivamente e soggettivamente qualificata. In altre parole: si sbaglia, ma non si colpevolizza l’errore in sé; si colpisce la condotta che manifesta disinteresse professionale, superficialità grave o volontà distorta. Nel caso in esame, nonostante l’errore rilevante nella liquidazione dei compensi, la tempestiva correzione e l’assenza di danno effettivo hanno condotto all’esclusione della sanzione disciplinare.

La decisione sancisce un equilibrio delicato: tutela della funzione giurisdizionale e dell’autonomia del giudice da un lato, e responsabilità quando quella autonomia diventa irresponsabilità dall’altro. Il risultato è una maggiore chiarezza per i magistrati e per il sistema disciplinare: non ogni errore — per quanto rilevante — implica automaticamente sanzione; la distinzione sta nella qualità della condotta e negli effetti.

