Sequestro senza dettagli e convalida: è impugnabile con il riesame?

1. La questione: sequestro senza dettagli

La procedura da doversi esperire qualora il decreto di sequestro il pubblico ministero non indichi specificamente le cose da assoggettare al vincolo, ma demandi alla polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione del provvedimento l’incarico di individuarle

Il Giudice delle indagini Preliminari del Tribunale di Enna rigettava un’opposizione proposta ai sensi dell’art. 263 c.p.p.[1] avverso un decreto con il quale il pubblico ministero aveva respinto un’istanza di restituzione delle cose di cui aveva in precedenza disposto il sequestro nell’ambito del procedimento in cui erano contestati i reati di cui agli artt. 416, 476, 483, 615-ter e 640-bis c.p..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l’indagato, per il tramite del suo difensore, con cui si deduceva violazione di legge.

In particolare, secondo il ricorrente, erroneamente il G.i.p. avrebbe ritenuto indeducibile nel giudizio di opposizione il prospettato difetto di convalida del sequestro trattandosi di vizio del titolo genetico deducibile esclusivamente, proponendo istanza di riesame avverso il medesimo posto che, qualora nel decreto di sequestro, come avvenuto nel caso di specie, il pubblico ministero non indichi specificamente le cose da assoggettare al vincolo, ma demandi alla polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione del provvedimento l’incarico di individuarle, sarebbe proprio la procedura di cui all’art. 263 c.p.p. e non già il riesame il rimedio esperibile. Per approfondire sul sequestro probatorio si consiglia: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva l’argomentazione difensiva suesposta fondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l’esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell’art. 355, comma 2, c.p.p.[2], l’interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell’ipotesi di diniego (ex multis Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021).



3. Conclusioni

Il decreto di sequestro senza indicazione specifica dei beni e senza convalida non è impugnabile mediante riesame, ma si può solo presentare istanza di restituzione, prima, e opposizione, poi (in caso di diniego)

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il decreto di sequestro (disposto dalla pubblica accusa) senza indicazione specifica dei beni e senza convalida sia impugnabile mediante riesame.

Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che, laddove il pubblico ministero emetta un decreto di sequestro senza specificare i beni da vincolare, lasciando alla polizia giudiziaria l’individuazione, e senza che vi sia convalida, tale decreto non può essere impugnato tramite riesame e, qualora il PM non disponga la restituzione, l’interessato può fare richiesta direttamente al PM e, se questa viene respinta, può presentare opposizione al giudice per le indagini preliminari.

Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quale rimedio si debba correttamente esperire in un caso di questo genere.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.