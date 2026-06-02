Il principio di valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della liberazione anticipata, consente che un fatto negativo incida anche sulla valutazione dei semestri precedenti? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026 , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon . Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi , acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon , e il Codice di Procedura Penale e norme complementari , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

1. La questione: erronea applicazione di legge e vizio di motivazione



Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno respingeva un reclamo proposto in tema di liberazione anticipata.

Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del reclamante, il quale deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.