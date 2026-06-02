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Liberazione anticipata: quando un fatto negativo incide sui semestri precedenti

Liberazione anticipata: la condotta grave può incidere sui semestri precedenti se rivela rieducazione solo apparente.

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 652 del 31-10-2025

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Indice

1. La questione: erronea applicazione di legge e vizio di motivazione


Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno respingeva un reclamo proposto in tema di liberazione anticipata.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del reclamante, il quale deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il principio della valutazione “frazionata” per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, occorrendo, tuttavia, che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (perché meramente apparente) partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce (tra le molte v. Sez. I n.11597 del 28.2.2013).

3. Conclusioni: il principio di valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della liberazione anticipata, consente che un fatto negativo incida anche sulla valutazione dei semestri precedenti (sebbene a date condizioni)


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il principio di valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della liberazione anticipata, consenta che un fatto negativo incida anche sulla valutazione dei semestri precedenti.
Si fornisce difatti una risposta positiva a siffatto quesito (seppur a date condizioni) sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della liberazione anticipata, non preclude che una condotta negativa possa incidere anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché si tratti di un comportamento di particolare gravità, tale da far ragionevolmente ritenere solo apparente la partecipazione del condannato al percorso rieducativo anche nei periodi precedenti.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione in presenza di una valutazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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