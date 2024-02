Riforma della sentenza di condanna sulla base di diversa valutazione delle stesse prove

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6836/2024 (data ud. 13/12/2023), ha fornito chiarimenti riguardo alla riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle stesse prove.



1. I fatti

Il Tribunale di Cagliari aveva condannato l’imputato – anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, con liquidazione di provvisionale – per alcuni reati societari, tra i quali: emissione e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; false comunicazioni sociali delle società quotate; appropriazione indebita; infedeltà patrimoniale.

La Corte di appello ha, successivamente, riformato integralmente la pronuncia di primo grado, assolvendo l’imputato dai reati ascrittigli per insussistenza dei fatti.

Avverso tale sentenza, le parti civili costituite hanno proposto con un unico atto ricorsi per Cassazione, chiedendone l’annullamento agli effetti civili.

In particolare, il ricorso si basava su vizi di motivazione in quanto la Corte di appello non avrebbe affrontato adeguatamente gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della sentenza di condanna, discostandosi da principio di diritto secondo il quale, “nel caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio attraverso una motivazione rafforzata“. Inoltre, le parti civili lamentano l’omesso esame di una memoria difensiva e delle questioni in essa trattate e il travisamento delle prove che, in primo grado, hanno portato ad una conclusione diversa: in particolare, si lamenta che la sentenza impugnata contraddice dati probatori certi e pacifici.

2. Riforma della sentenza di condanna sulla base di valutazione diversa delle stesse prove: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare fondato il ricorso, preliminarmente richiama un consolidato principio di diritto secondo il quale “nel caso di integrale riforma da parte del giudice di appello di una decisione di segno contrario, il secondo giudice ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti contenuti nella sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica, seguita da completa e convincente motivazione, che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi o diversamente valutati“.

Occorrono, dunque, ad avviso della Corte, sia un approfondito confronto critico con il complesso della struttura argomentativa della sentenza impugnata e con il percorso logico seguito dal primo giudice, sia una giustificazione adeguata delle ragioni del superamento degli argomenti posti a fondamento della decisione riformata e della diversa soluzione adottata.

Il giudice dell’impugnazione è, quindi, tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.

Tale obbligo, sottolinea la Suprema Corte, sussiste anche in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, in quanto in tale evenienza il giudice dell’impugnazione, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è comunque tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata.