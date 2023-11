Emissione di fatture per operazioni inesistenti: accertamento dolo specifico

2. Accertamento del dolo specifico: soluzione della Corte



La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato.

In particolare, per quello che rileva in questa sede, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, facendo prima di tutto presente che il dolo specifico del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 non è in re ipsa, posto che la legge prevede esplicitamente che al compimento della condotta tipica dell’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, si aggiunga la finalità di evasione, la cui realizzazione, però, non è necessaria ai fini della consumazione del reato.

Difatti, come rilevato sempre in sede nomofilattica (Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011), in tema di dolo, la prova della volontà della commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione, posto che la prova del dolo si ricava essenzialmente dagli elementi obiettivi del fatto, dalle concrete manifestazioni della condotta.

Pertanto, anche nel caso del delitto ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, devono emergere elementi fattuali dimostrativi che l’autore materiale della condotta abbia consapevolmente e volontariamente preordinato l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti (anche) per consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, anche se, come affermato da Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, il fine di consentire l’evasione altrui idoneo ad integrare il dolo specifico del reato in oggetto ben può essere accompagnato da altre finalità, anche di carattere personale.

Orbene, alla luce di tale quadro ermeneutico, gli Ermellini ritenevano come i giudici di seconde cure, nell’accogliere l’impugnazione del Pubblico ministero, non avessero indicato alcun elemento di fatto per ritenere provato il dolo specifico di favorire l’evasione dei terzi, avendo affermato apoditticamente che l’emissione delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti avrebbe consentito a terzi di dedurre, illegittimamente, i costi, in linea generale ed astratta, senza alcuna analisi specifica dei fatti ricostruiti in primo grado, tenuto conto altresì del fatto che l’appello non si fondava su prove non valutate dal Tribunale, ma esclusivamente sul dato normativo e, in particolare, sull’art. 21 d.P.R. n.633 del 1972 che, però, si riferiva all’emittente della fattura per l’operazione inesistente il quale, in base a tale norma, era tenuto a pagare ugualmente l’Iva secondo quanto riportato nella fattura.

Del resto, che il ricorrente avesse agito al fine specifico di fornire fatture, per quanto soggettivamente false, per scaricare costi indebiti ex lege – era, dunque, per i giudici di piazza Cavour,una congettura, una deduzione sfornita dell’indicazione delle prove a sostegno, soprattutto a fronte degli elementi di prova indicati in primo grado, sull’effettivo pagamento delle fatture e delle relative imposte.

In sostanza, per la Corte di legittimità, mentre l’assoluzione si fondava sull’indicazione di una serie di circostanze di fatto, la condanna, invece, si basava su una base cognitiva del giudice di appello che non era mutata, sull’assenza di elementi di prova a sostegno della condanna e su una lettura errata del dato normativo.

Sussisteva, pertanto, per la Suprema Corte, il dedotto vizio della motivazione.