Riforma della responsabilità amministrativa: ridisegnati i poteri della Corte dei conti

Il Parlamento ha approvato la legge che modifica la disciplina della responsabilità erariale e riorganizza le funzioni della Corte dei conti.

Il Parlamento ha approvato la legge che modifica la disciplina della responsabilità erariale e riorganizza le funzioni della Corte dei conti. Tra le novità: tipizzazione della colpa grave, limiti all’addebito, obbligo di polizza assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche, nuove competenze consultive e delega al Governo per il riordino dell’organo contabile. Ma la riforma è già al centro di polemiche: per molti rischia di indebolire i controlli e ridurre la deterrenza contro sprechi e illeciti.

Indice

1. Contenuto della legge


Approvata il 27 dicembre 2025, novella la legge n. 20/1994 e il codice della giustizia contabile. È strutturata in 6 articoli:

  • Articolo 1: ridefinisce la colpa grave, che ora risulta tipizzata (violazione manifesta di norme, travisamento del fatto, affermazione o negazione di fatti incontrovertibili). Esclude la colpa grave se l’atto è conforme a trend giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti. Introduce:
    • limiti quantitativi all’addebito: massimo 30% del danno e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua ovvero del compenso percepito;
    • obbligo di polizza assicurativa per chi assume incarichi con gestione di risorse pubbliche;
    • esclusione della responsabilità per colpa grave in ipotesi di accordi conciliativi, mediazioni e transazioni fiscali: in questi casi si risponde solamente per dolo;
    • sanzioni accessorie: sospensione dalla gestione di risorse pubbliche fino a tre anni nelle fattispecie casi più gravi.
  • Articolo 2: attribuisce alla Corte dei Conti una nuova funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche legate al PNRR e PNC, con pareri vincolanti ai fini dell’esclusione della colpa.
  • Articolo 3: delega il Governo a riorganizzare la Corte dei conti entro 12 mesi, con criteri di efficienza, rotazione delle funzioni, rafforzamento del coordinamento delle procure contabili e introduzione di istituti deflativi del contenzioso.
  • Articolo 4: introduce una sanzione pecuniaria (da 150 euro fino a due annualità di stipendio) per i responsabili di ritardi superiori al 10% nei procedimenti PNRR-PNC.
  • Articolo 5: estende agli avvocati e procuratori dello Stato il regime di responsabilità civile dei magistrati, applicabile anche alle ipotesi di responsabilità erariale.
  • Articolo 6: prevede l’applicazione retroattiva del nuovo regime ai procedimenti già pendenti.

2. Perché la riforma è contestata


Le reazioni di giuristi e magistrati contabili si concentrano sulle seguenti tematiche:

  • Riduzione della responsabilità per colpa grave: la limitazione a casi tipizzati e l’esclusione in plurime fattispecie (accordi, mediazioni, transazioni fiscali) rischia di ridurre la funzione deterrente della responsabilità amministrativa, facendo slittare il rischio di danno sulla collettività.
  • Limiti quantitativi all’addebito: il tetto massimo (30% del danno e comunque non oltre il doppio della retribuzione) potrebbe rendere antieconomico perseguire alcune azioni, con effetti sulla tutela dell’erario.
  • Obbligo di polizza assicurativa: se da un lato garantisce il risarcimento, dall’altro introduce costi e complessità che potrebbero scoraggiare l’assunzione di incarichi, senza risolvere le criticità della responsabilità sostanziale.
  • Delega al Governo per il riordino della Corte dei Conti: timori di un indebolimento dell’autonomia dell’organo di controllo, specie in relazione alla governance del PNRR, già sottratta al controllo concomitante.
  • Retroattività: l’applicazione ai procedimenti pendenti solleva dubbi di compatibilità col principio di certezza del diritto.

Alcuni osservatori hanno parlato di un “nuovo scudo erariale”, nonostante la Corte Costituzionale (sentenza n. 132/2024) abbia indicato la necessità di una riforma equilibrata, senza limitare la responsabilità al solo dolo.

Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

