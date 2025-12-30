Riforma della responsabilità amministrativa: ridisegnati i poteri della Corte dei conti

Il Parlamento ha approvato la legge che modifica la disciplina della responsabilità erariale e riorganizza le funzioni della Corte dei conti. Tra le novità: tipizzazione della colpa grave, limiti all’addebito, obbligo di polizza assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche, nuove competenze consultive e delega al Governo per il riordino dell’organo contabile. Ma la riforma è già al centro di polemiche: per molti rischia di indebolire i controlli e ridurre la deterrenza contro sprechi e illeciti.