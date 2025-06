La Riforma della Disabilità: tra novità normative e sfide applicative

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, si conclude la prima fase del percorso legislativo noto sinteticamente come “Riforma della Disabilità”.

Il decreto realizza due operazioni fondamentali: una ridefinizione concettuale e una correzione terminologica.

In particolare, l’art. 3 della legge 104/1992 è stato riformulato recependo quasi integralmente la definizione di persona con disabilità prevista dalla Convenzione ONU:“È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Il decreto entrerà in vigore il 30 giugno 2024, ma le disposizioni principali – in particolare quelle relative alla valutazione di base e multidimensionale – saranno inizialmente applicate in via sperimentale e a campione in nove province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.

La Legge n. 15/2025 ha inoltre prorogato la generalizzazione della riforma su scala nazionale dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027. Ulteriori territori – tra cui Matera, Palermo, Vicenza, Lecce e Genova – entreranno nella sperimentazione a partire dal 30 settembre 2025.