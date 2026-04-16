Con 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astenuti, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo e dato l’ok definitivo al disegno di legge di conversione del decreto-legge PNRR. Il testo, novellato nel corso dell’esame parlamentare, contiene numerose novità su semplificazioni, capacità amministrativa e politiche di coesione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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1. Il voto dell’Aula

Nella seduta pubblica di mercoledì 15 aprile 2026 il Senato ha concluso il percorso parlamentare del d.d.l. n. 1867, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto‑legge 19 febbraio 2026, n. 19, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ambito di politiche di coesione. Il via libera definitivo è arrivato a seguito del voto di fiducia posto dal Governo sul testo uscito dalla Camera dei Deputati, convalidando l’impianto complessivo del decreto e le principali correzioni introdotte in prima lettura. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Struttura del provvedimento

Il testo, ora legge dello Stato, è composto di 40 articoli, distinti in tre Titoli: Titolo I – Attuazione del PNRR, dedicato a semplificazioni procedurali, rafforzamento amministrativo e accelerazione di investimenti e riforme;

Titolo II – Politiche di coesione, volto a rendere più efficace l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in coerenza con gli obiettivi del Piano;

Titolo III – Disposizioni finali, incluse le norme finanziarie e di salvaguardia. L’obiettivo è quello di garantire il completo conseguimento dei traguardi e obiettivi aggiornati a livello europeo, anche alla luce delle decisioni della UE di fine 2025.

3. Principali novità del testo

Tra gli interventi di maggiore rilevanza emergono le misure sulla governance del PNRR. I soggetti attuatori risultano ora tenuti ad aggiornare mensilmente, sulla piattaforma ReGiS, i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi, per rafforzare il monitoraggio e consentire l’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Per plurimi investimenti viene fissata al 30 giugno 2026 la deadline di ultimazione dei lavori, con una deroga alla disciplina dei premi di accelerazione. Alcune disposizioni risultano dedicate al rafforzamento della capacità amministrativa, tramite: la proroga fino al 2026 degli incarichi dirigenziali legati al PNRR e fino al 2029 delle strutture di missione;

nuove assunzioni e stabilizzazioni in alcuni ministeri (Giustizia, Cultura, Presidenza del Consiglio);

il potenziamento delle strutture di controllo e rendicontazione, in particolare per infrastrutture ferroviarie e investimenti strategici.

4. Semplificazioni e digitalizzazione

Il provvedimento interviene su numerosi settori per il tramite di misure di semplificazione amministrativa e digitale: riduzione dei termini delle conferenze di servizi, rafforzamento del silenzio‑assenso, maggiore interoperabilità delle banche dati pubbliche e digitalizzazione di procedure in ambiti come comunicazioni elettroniche, microimprese e circolazione stradale.

In ambito sanitario si prevedono iniziative per migliorare la presa in carico dei pazienti oncologici, anche mediante strumenti di telemedicina, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

5. Principali emendamenti approvati

Nel passaggio alla Camera sono stati inseriti plurimi emendamenti di rilievo, recepiti integralmente dal Senato. Tra questi: il rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione, chiamata a elaborare una relazione annuale sui processi di snellimento normativo;

l’estensione e proroga di accordi quadro e contratti per servizi digitali in cloud e project management, con possibilità di incremento dei plafond fino a concorrenza del 50%;

l’incremento delle risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la proroga del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria;

misure specifiche per il Mezzogiorno e per il rafforzamento delle assunzioni negli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti.

6. Politiche di coesione e clausole finanziarie

Il Titolo II mira a rendere più tempestivo e proficuo l’utilizzo delle risorse di coesione, introducendo strumenti di coordinamento e possibilità di riprogrammazione, mentre il Titolo III contiene le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia. Il Governo ha ribadito che gran parte delle misure opera a invarianza finanziaria ovvero con coperture già individuate nei fondi esistenti.

7. Prossimi step

Dopo l’ok definitivo del Senato, la legge di conversione del decreto‑PNRR deve essere promulgata, quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L’attenzione si sposterà sull’attuazione fattiva delle misure, in una fase cruciale per rispettare le deadline europee e garantire l’effettivo impatto del Piano sullo sviluppo e sulla coesione del Paese.

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