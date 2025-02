Milleproroghe 2025: misure in tema di disabilità

Il decreto cd. milleproroghe (d.l. n. 202/24) ha concluso il proprio iter di conversione in legge il 20 febbraio scorso, nel corso del quale sono stati introdotti alcuni emendamenti in tema di misure per la disabilità. Al decreto Milleproroghe nel suo insieme, abbiamo dedicato l’articolo Conversione Milleproroghe: arriva il sì dalla Camera . Per approfondimenti sul tema, consigliamo il volume Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti .

1. Differimento di termini della nuova disciplina delle persone con disabilità



Le lettere a), e) ed f) del comma 2 dell’articolo 19-quater, inseriti nel corso dell’iter parlamentare che ha portato alla conversione in legge del decreto-legge n. 202/2024, differiscono al 1° gennaio 2027 il termine di decorrenza dell’applicazione, nel territorio nazionale, della disciplina sui nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità (procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale), mentre la lettera b) del medesimo comma differisce al 30 novembre 2026 il termine per l’adozione del regolamento ministeriale inerente al suddetto procedimento valutativo di base. Con riferimento al differimento dell’applicazione della nuova disciplina, la lettera c) del comma 2 e il comma 1 dell’articolo in disamina prevedono, rispettivamente, il prolungamento, fino al 31 dicembre 2026, della sperimentazione della stessa nuova disciplina negli ambiti territoriali già individuati e l’ampliamento (dal 30 settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2026), di questi ultimi, mentre la lettera d) del comma 2 rimodula i termini temporali di alcune norme transitorie e finali. La disciplina, oggetto del differimento di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2, sui nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità, prevede un procedimento di valutazione di base e un procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, con connesso budget di progetto. Il primo procedimento è svolto dall’INPS ed è valido al fine del conseguimento delle prestazioni sociali, socioassistenziali e sociosanitarie inerenti alle condizioni in tal modo accertate, con esclusione delle prestazioni di indole previdenziale. Al riconoscimento della condizione di disabilità in base al suddetto procedimento consegue pure la possibilità di richiesta dell’avvio del secondo procedimento summenzionato. La novella di cui alla lettera b) del comma 2 differisce al 30 novembre 2026 il termine per l’adozione del regolamento ministeriale relativo alla ridefinizione dei singoli criteri per la valutazione di base. La norma prevede che il regolamento in argomento aggiorni le definizioni, i criteri e le modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile; definisca le modalità per ricondurre l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici all’interno del procedimento per la valutazione di base. Tale regolamento deve essere adottato dal Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’INPS. I due nuovi procedimenti generali summenzionati sono già oggetto di sperimentazione negli ambiti territoriali delle seguenti province: Brescia; Catanzaro; Firenze; Forlì-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste. Con riferimento al suddetto differimento dell’applicazione, a livello nazionale, della nuova disciplina, la novella di cui alla lettera c) del comma 2 estende fino al 31 dicembre 2026 il periodo della sperimentazione. Inoltre, il comma 1 dell’articolo in commento estende, fino al 31 dicembre 2026, l’ambito territoriale della sperimentazione, ampliandola ai territori delle province (o province autonome) ivi elencate. La lettera d) del comma 2 rimodula i termini temporali di alcune norme transitorie e finali:

si novella la disposizione che, con riferimento agli individui con disabilità, garantisce in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025, sostituendo quest’ultimo termine con quello del 31 dicembre 2026;

si riformula, con omologo differimento temporale, la norma di salvezza delle prestazioni, dei servizi, delle agevolazioni e dei trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia in ogni caso stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2025 (ora entro il 31 dicembre 2026) in ambito di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile, di sordocecità o ai sensi della L. n. 104/1992, e delle domande di accertamento presentate entro il medesimo termine oggetto ora di differimento;

si novella, con omologo differimento temporale, la norma che, per le revisioni e le revoche delle prestazioni già riconosciute, dispone l’operatività fino al 31 dicembre 2025 (ora, quindi, fino al 31 dicembre 2026) delle condizioni di accesso e dei sistemi valutativi in vigore già al 30 giugno 2024;

si novella la norma transitoria che individua due fattispecie ove l’applicazione dell’istituto del progetto di vita (e della previa valutazione multidimensionale) è consentita anche senza il previo svolgimento della valutazione di base, sostituendo, per la definizione di tali fattispecie, il termine del 1° gennaio 2026 con 1° gennaio 2027.

