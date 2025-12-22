Rifacimento parapetti esterni: spese anche per chi non ha balconi?

1. La vicenda: un rifacimento necessario per i parapetti esterni



Le comproprietarie di un appartamento al piano terreno di un condominio decidevano di impugnare la delibera con la quale l’assemblea aveva approvato lavori di manutenzione straordinaria riguardanti i parapetti esterni dei balconi aggettanti. Le spese previste nel preventivo dell’impresa incaricata erano state ripartite secondo la tabella millesimale di proprietà generale.

Le attrici facevano presente di aver votato contro quella decisione perché, a loro avviso, i lavori sui balconi aggettanti avrebbero dovuto essere eseguiti solo previo consenso dei singoli proprietari e le relative spese avrebbero dovuto essere ripartite considerando tali balconi come pertinenze delle unità immobiliari private, quindi sulla base degli interventi effettivamente necessari su ciascuno di essi. Lo stesso ragionamento, sostenevano, valeva per la soletta dei cosiddetti “sottoterrazzi”.

A parere delle attrici, infatti, i loro due balconi aggettanti erano in ottime condizioni e non richiedevano alcun intervento, a differenza di altri balconi dell’edificio. Per questo ritenevano che il criterio di riparto adottato dall’assemblea fosse errato in quanto le spese erano state distribuite tra tutti i condomini in base ai millesimi, senza valutare quali balconi necessitassero realmente dei lavori; le condomine notavano poi che non era stata verificata la situazione dei singoli manufatti; infine lamentavano che anche il costo della piattaforma elevatrice necessaria per raggiungere i piani alti era stato addebitato anche ai proprietari del pianterreno, che non avevano alcun beneficio da quell’attrezzatura.

Alla luce di quanto sopra le attrici chiedevano che il condominio fosse condannato sia a rimborsare le somme che loro stesse avevano anticipato per dare esecuzione alle delibere, sia a risarcire le spese sostenute per il procedimento di mediazione.

Il condominio sosteneva che i lavori consistevano nel verificare lo stato dei rivestimenti dei parapetti esterni e delle testate dei balconi aggettanti, demolendo e ripristinando le parti deteriorate per poi procedere alla ritinteggiatura. Secondo il convenuto si trattava, quindi, di opere che interessavano esclusivamente gli elementi esterni e strutturali dei balconi, inseriti nella facciata dell’edificio, senza coinvolgere il piano di calpestio o i rivestimenti interni, che restavano di competenza dei singoli proprietari.

Inoltre il condominio sottolineava che i balconi delle attrici non erano affatto esenti da problemi: presentavano crepe, fessurazioni, rigonfiamenti del rivestimento e persino il distacco di piccole porzioni di intonaco. Di conseguenza, l'intervento risultava necessario anche per le loro unità immobiliari.