Revisione tabelle millesimali: serve l’unanimità se c’è deroga contrattuale

1. La vicenda: la disputa sulla modifica delle tabelle millesimali



Un condomino, titolare di diverse unità immobiliari all’interno del condominio (tra cui un appartamento, un box auto interrato, una quota di locale non abitativo e un posto auto esterno) si rivolgeva al Tribunale per contestare la legittimità di una delibera assembleare condominiale. L’attore faceva presente che, sin dalla costruzione dell’edificio, vigeva un regolamento condominiale di natura contrattuale, predisposto dal costruttore e accettato da tutti gli acquirenti. Tale regolamento, allegato agli atti di proprietà e trascritto, prevedeva che ogni modifica alle tabelle millesimali dovesse essere approvata all’unanimità, sia in prima che in seconda convocazione, con il 100% dei condomini e del valore dell’edificio.

Ciò premesso, l’attore lamentava che, in sua assenza, si era tenuta un’assemblea condominiale che, a maggioranza, aveva approvato nuove tabelle millesimali e un nuovo regolamento condominiale. Secondo il condomino, tale approvazione era illegittima, in quanto non conforme alle regole previste dal regolamento contrattuale e priva dei presupposti indicati dall’art. 69 disp. att. c.c., come errori rilevanti o mutate condizioni strutturali dell’edificio. Inoltre escludeva che, ai sensi dell’art. 1135 c.c., l’assemblea avesse competenza per modificare un regolamento condominiale di natura contrattuale; di conseguenza chiedeva al giudice di dichiarare la nullità o l’annullabilità della delibera impugnata, nonché l’erroneità e l’infondatezza delle nuove tabelle millesimali e del regolamento condominiale, con condanna alle spese di lite.

Il condominio, tramite l’amministratore, si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione delle delibere annullabili, come quella impugnata relativa a tabelle millesimali e regolamento.

In via preliminare, veniva inoltre contestata la mancata corrispondenza tra l’oggetto della mediazione (limitata alle tabelle millesimali) e il contenuto del ricorso giudiziario (esteso anche al regolamento), con conseguente difetto della condizione di procedibilità.

Nel merito, il condominio contestava che l’assemblea non potesse deliberare a maggioranza sulle tabelle e sul regolamento, sostenendo invece che nel caso di specie ricorrevano entrambe le ipotesi previste dall’art. 69, comma 1, nn. 1 e 2, delle disposizioni di attuazione del codice civile: errori materiali e mutate condizioni dell’edificio.

Attraverso una ricostruzione delle modifiche intervenute nel tempo (come chiusure di verande e irregolarità urbanistiche), il condominio sosteneva che le tabelle millesimali in uso fossero viziate e che favorissero alcune proprietà, tra cui quella dell’attore. Per questo motivo, era stato incaricato un tecnico imparziale di redigere nuove tabelle e un nuovo regolamento.

Infine, veniva affermata la legittimità dell’approvazione del nuovo regolamento in sede assembleare, come avvenuto nel caso concreto.

Il condominio concludeva chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità, nonché per infondatezza nel merito.