Ricorso straordinario improcedibile quando non è più utile al ricorrente

Il ricorso straordinario è improcedibile quando l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione I, n. 1166/2024 in una vicenda che ha riguardato una vice questore aggiunto della polizia, destituita per aver reso dichiarazioni non continenti col ruolo.

2. La decisione: improcedibilità ricorso straordinario



Il Collegio osserva che il provvedimento disciplinare ha disposto la destituzione della ricorrente con decorrenza precedente alla decorrenza degli effetti del provvedimento oggetto del contenzioso.

L’Amministrazione ha riferito che la seconda destituzione, in relazione alla quale erano ormai decorsi i termini di impugnazione, non risultava impugnata dall’interessata, né con ricorso al T.a.r., né con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Ex art. 34, comma 3, c.p.a., quando l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice procede all’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato. Tuttavia, un eventuale interesse risarcitorio non potrebbe assumere rilievo nel procedimento, dovendo ritenersi inammissibili domande diverse dall’annullamento dell’atto impugnato proposte con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ciò alla luce dell’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, che configura tale istituto quale rimedio di natura esclusivamente impugnatoria (Cons. Stato, parere n. 1728/2022).

Tale conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza dell’Adunanza plenaria che ha messo in risalto la natura amministrativa contenziosa del ricorso straordinario, quale rimedio “giustiziale”, alternativo a quello giurisdizionale, col quale condivide, per la comune finalità di giustizia, “soltanto alcuni profili strutturali e funzionali”, nei quali sono comprese forme e garanzie dirette ad assicurare, anche all’amministrazione contenziosa, “un modello organizzativo che valorizzi l’indipendenza, l’imparzialità e l’autorevolezza del soggetto decidente ed una specifica struttura del procedimento, in grado di giustificare la sua capacità di essere ‘alternativa’ alla giurisdizione” (Cons. Stato, Ad. plen. n. 11/2024).

È stato anche precisato che “il regime della decisione resa su ricorso straordinario, per tutto quanto non previsto dal d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dalle pertinenti norme del codice del processo amministrativo, è dettato dalle disposizioni in materia di procedimento amministrativo”, rimarcando elementi che evidenziano la natura amministrativa dell’istituto e i limiti di operazioni ermeneutiche nel segno della sua giurisdizionalizzazione.

Pertanto, il ricorso è stato considerato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.