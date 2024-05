Ricorso straordinario per Cassazione: necessaria l’indicazione dell’errore materiale o di fatto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19622 del 16 maggio 2024, ha chiarito che, per presentare ricorso straordinario, è necessario indicare, ex art. 625-bis cod. proc. pen., l’errore materiale o di fatto.



1. I fatti

La I sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Potenza aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revisione presentata in relazione alla sentenza con la quale lo stesso era stato condannato all’ergastolo in quanto ritenuto responsabile di omicidio volontario premeditato.

In particolare, la I sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile: 1) perché generico; 2) per l’omesso confronto argomentativo con il provvedimento impugnato; 3) perché proponeva motivi non consentiti in quanto sostanzialmente diretti ad ottenere una rivalutazione del merito; 4) perché manifestamente infondato, stante l’assoluta carenza dei presupposti legittimanti una richiesta di revisione.

Nell’interesse dell’imputato è stato, poi, proposto ricorso straordinario per Cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, quanto alla nozione di “nuove prove” di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si osservava che la richiesta di revisione non era finalizzata ad una rivalutazione del compendio probatorio esaminato dal giudice della cognizione, essendo essa fondata, piuttosto, su elementi mai valutati da quest’ultimo.

Da tali premesse discende, secondo il ricorso, che le censure sviluppate con il precedente ricorso per Cassazione non erano state oggetto di adeguata comprensione e valutazione da parte del giudice di legittimità.

2. Ricorso straordinario per Cassazione e necessaria indicazione dell’errore materiale o di fatto

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso straordinario, rammenta consolidata giurisprudenza secondo la quale “è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di Cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito“.

La soluzione è, ad avviso della Suprema Corte, coerente con la puntualizzazione secondo la quale l’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Cassazione, consistono, rispettivamente “il primo nella mancata rispondenza tra la volontà correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo“.

Ne deriva che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di Cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali.