Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7189 del 13 febbraio 2024, ha fornito chiarimenti sul ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.



1. I fatti

La pronuncia della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso straordinario presentato dall’imputato avverso la sentenza della V Sezione Penale della stessa Corte la quale aveva dichiarato inammissibile, per quanto di interesse, il precedente ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze.

Nello specifico, il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato proposto in quanto si sarebbe verificato, nel giudizio di legittimità, un errore percettivo circa l’esistenza di due distinti atti di ricorso per Cassazione, a firma di due diversi avvocati difensori.

2. Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione dichiara fondato il ricorso straordinario limitatamente alla sua portata rescindente.

Preliminarmente, la Corte riprende un consolidato principio di diritto secondo il quale “il particolare strumento dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello sviamento del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu oculi. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività“.

La Suprema Corte procede, poi, ad una distinzione: qualora si opti per la “scissione” tra momento rescindente (trattazione camerale della sola idoneità dei motivi di ricorso straordinario a determinare la revoca della sentenza impugnata) e momento rescissorio (trattazione dell’originario ricorso per Cassazione) è evidente che il parametro della decisività dell’errore a determinare un diverso esito dell’originario ricorso va esaminato in chiave di “potenziale decisività“, nel senso della “possibile incidenza sul percorso decisorio della Corte di Cassazione“.

Il Collegio, dunque, condivide la linea interpretativa che apre alla modalità “bifasica” di definizione del ricorso straordinario: “la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio; […] secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali“.

