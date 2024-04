Richiesta di pena sostitutiva: chiarimenti della Cassazione

La Corte di appello di Firenze ha respinto l’impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale di Pistoia con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, in relazione a tre contestazioni del delitto di cui all’ art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo con il quale l’imputato ha denunciato la violazione dell’ art. 545-bis cod. proc. pen. , introdotto dal d. lgs. 150/2022 ( Riforma Cartabia ) applicabile, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore di tale disposizione (30 dicembre 2022), a causa del mancato avviso della sostituibilità della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53, l. n. 689/81, nonostante la pena in concreto inflitta, inferiore a quattro anni di reclusione, consentisse di chiedere l’applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui alla citata l.n. 689/81. Poiché il giudizio di secondo grado era stato trattato in camera di consiglio, ad avviso della difesa, la Corte di appello avrebbe dovuto avvertire le parti di detta facoltà fissando apposita udienza. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti:

2. Richiesta di pena sostitutiva: l’analisi della Cassazione



La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva che la doglianza, in ordine al mancato avviso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., circa la sostituibilità della pena detentiva “è, anzitutto, preclusa, non emergendo, né dagli atti né dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, che il difensore dell’imputato ne avesse fatto richiesta, con la conseguenza che non può utilmente dolersi con il ricorso per Cassazione di un mancato avviso strumentale all’esercizio di una facoltà che non aveva dichiarato di voler esercitare, benché fosse già entrata in vigore e applicabile la disposizione di cui si lamenta l’inosservanza“. Detta omissione, comunque, ad avviso della Corte, non determina la nullità della sentenza, in quanto il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, cosicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. Per completezza, si riporta la disposizione di detta norma: “Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso“.