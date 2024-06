Responsabilità da prodotto difettoso -Scheda di Diritto

Prodotto Difettoso : Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui la presentazione del prodotto, l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e il momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione (art. 117 Codice del Consumo). Danno : Il danno risarcibile comprende sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale. È risarcibile il danno derivante da morte o lesioni personali e quello causato a cose diverse dal prodotto difettoso, a condizione che il bene sia destinato ad uso privato e sia stato effettivamente utilizzato dal danneggiato principalmente per uso privato (art. 123 Codice del Consumo). Nesso di Causalità : Deve esistere un nesso di causalità tra il difetto del prodotto e il danno subito. Il danneggiato deve provare il difetto del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra difetto e danno. Potrebbe interessarti anche: Vizi del prodotto. Commento a sentenza Corte di Cassazione n. 25027 dell’11.12.15.

3. Cause di Esclusione della Responsabilità



Non Messa in Circolazione:

Il produttore non è responsabile se dimostra che non ha messo il prodotto in circolazione (art. 118 Codice del Consumo).

Non Difettosità al Momento della Circolazione:

Se il difetto non esisteva al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione, il produttore non è responsabile (art. 118 Codice del Consumo).

Conformità a Norme Obbligatorie:

Il produttore non è responsabile se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a norme imperative emanate dalle autorità pubbliche (art. 118 Codice del Consumo).

Scienza e Tecnologia:

Se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in circolazione del prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto, il produttore non è responsabile (art. 118 Codice del Consumo).