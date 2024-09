Responsabilità civile dell’agente della riscossione in una procedura immobiliare

1. I fatti di causa e i giudizi di merito



L’agenzia delle Entrate promuove una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Tizio, all’esito della quale l’immobile stagito viene acquistato da Caio. L’immobile, altresì, era oggetto di un contratto di locazione incorso con Sempronio.

Tizio, ritenendo di non aver correttamente ricevuto la notifica dell’avviso di vendita, proponeva opposizione agli atti esecutivi, che veniva accolta e che lo vedeva rientrare in possesso del bene.

Tizio, così, agiva in giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illecita di questa, e segnatamente per la perdita del possesso del bene nel periodo precedente al suo riacquisto e dei canoni di locazione relativi. Nel giudizio intervenivano con autonome domande risarcitorie sia l’acquirente Caio che il conduttore Sempronio.

Dunque l’azione giudiziale si qualifica come una classica domanda risarcitoria ex. art. 2043 cc, nella quale Tizio afferma che la condotta illecita dell’Agenzia delle Entrate ha determinato un danno del quale chiede il ristoro. La causa non entra nel merito della correttezza della procedura esecutiva, già oggetto, come detto, di opposizione agli atti esecutivi e definita con l’accoglimento della stessa da sentenza passata in giudicato.

Va detto anche che l’azione risarcitoria in danno dell’agente della riscossione è ammessa e disciplinata, oltre che dall’ applicazione concreta dell’art. 2043 cc dall’art. 59 del DPR 602/73. L’azione de quo, quindi, rientra nell’alveo delle classiche azioni della responsabilità extracontrattuale, per lesione del generale dovere di neminem laedere (Cass. 17814/20 e Cass. 17661/20).

La domanda viene accolta sia in primo grado che in appello, e ricorre per la cassazione della stessa l’Agenzia delle entrate.

