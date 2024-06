Condotta negligente subappaltatore e responsabilità extracontrattuale

La condotta negligente del subappaltatore non fa nascere la responsabilità extracontrattuale prevista dall’articolo 1669 del codice civile.

riferimenti normativi: artt. 1669 c.c.; 1670 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990

1. La vicenda: il subappaltatore negligente

Un condominio conveniva davanti al Tribunale, due società, rispettivamente in qualità di committente-venditrice e di appaltatrice, per sentire accertare i vizi di costruzione del caseggiato ex articolo 1669 c.c., tali da menomare apprezzabilmente il suo normale godimento e da pregiudicarne la conservazione, incidendo sulla stabilità futura, con la conseguente condanna delle convenute al risarcimento dei danni causati dai vizi denunciati e riscontrati o, in alternativa, alla loro eliminazione. In proposito, l’attore esponeva che l’immobile era stato realizzato da una delle società su commissione della società committente-venditrice, che ne aveva predisposto i progetti, i disegni costruttivi e le tavole, nonché le norme tecniche, i materiali, le forniture e gli impianti da impiegare ed installare; il caseggiato presentava difetti che interessavano le parti comuni condominiali e alcune proprietà esclusive, a causa delle gravi infiltrazioni di acqua piovana. La società venditrice chiamava in garanzia l’impresa assicuratrice, l’appaltatrice chiamava in regresso altra società, quale esecutrice in subappalto dei lavori inerenti all’immobile. Si costituivano in giudizio le terze chiamate, opponendosi all’accoglimento delle domande principali e alla richiesta di manleva. In particolare, la subappaltatrice eccepiva ritualmente la decadenza dell’appaltatrice dall’azione di regresso per la violazione del termine di 60 giorni stabilito per la comunicazione della denuncia, decorrente dal ricevimento della denuncia medesima da parte del condominio attore. Il Tribunale adito condannava le convenute, in solido, al pagamento, in favore del condominio istante, di una determinata somma, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dichiarando altresì l’appaltatrice tenuta a manlevare la società committente. Veniva accolta quindi l’eccezione di decadenza sollevata dalla subappaltatrice. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’appaltatrice al risarcimento dei danni e la subappaltatrice a tenere indenne la detta appaltatrice per gli importi da quest’ultima corrisposti in favore del condominio. In ogni caso la Corte d’appello riteneva che la comunicazione della denuncia di cui all’art. 1670 c.c. da parte dell’appaltatore, ai fini di potersi avvalere dell’azione di regresso, fosse superflua in esito all’asserito “riconoscimento” potenziale dei vizi in una transazione raggiunta tra l’appaltatrice e la stessa subappaltatrice.

2. La questione

Il giudice di merito può condannare direttamente il subappaltatore in favore del condominio?

3. La soluzione

Il Tribunale ha ritenuto la decisione di secondo grado condivisibile. Come hanno notato i giudici supremi, la riconducibilità dei vizi dell’opera autonomamente posta in essere dal subappaltatore ha costituito la condizione necessaria per l’accoglimento, nel merito, della pretesa di rivalsa dell’appaltatore. La Cassazione ha evidenziato come la decisione dei giudici di secondo grado si sia basata sull’accertamento dell’autonomia tecnica e organizzativa del subappaltatore, poiché, ove fosse stata verificata un’ingerenza così pregnante dell’appaltatore sul subappaltatore da averlo trasformato in mero esecutore di ordini, la responsabilità del subappaltatore chiamato in regresso avrebbe dovuto essere esclusa.