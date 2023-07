Responsabilità tassa di soggiorno: piattaforma o gestore della struttura?

3. La decisione e le ragioni della Corte di Cassazione



Il ragionamento della Cassazione, pur prendendo le mosse dallo stesso principio, si discosta da quello del Tribunale sulla qualificazione del soggetto che incassa i canoni. Risulta infatti che, prendendo in considerazione gli accordi tra Booking.com e la signora X, il pagamento per il soggiorno, che avveniva tramite la piattaforma, veniva trattenuto solo fino al termine del soggiorno, per poi essere versato al gestore della struttura. Insomma, come viene riportato nell’ordinanza, “in tale rapporto il gestore del portale telematico non è il destinatario finale del corrispettivo e il pagamento anticipato assolve un evidente ratio di garanzia”. Per di più, sul sito di era espressamente previsto che l’imposta di Soggiorno dovesse essere pagata “durante il soggiorno” e, dunque, direttamente alla proprietà/gestione della struttura ricettiva.

Inoltre, nell’ordinanza, viene anche ricordato che la stessa finalità della tassa di soggiorno impone questa lettura: “Infatti, l’imposta poggia sul presupposto che il maggior carico urbanistico originato dai flussi turistici effettivamente soggiornanti in una determinata località richiede un costante adeguamento e manutenzione dei servizi pubblici locali. Per questo motivo l’imposta è dovuta a condizione che l’ospite effettivamente soggiorni nelle strutture ricettive sicché se dopo aver effettuato una prenotazione l’ospite non si presenta, l’imposta non è dovuta rimanendo del tutto irrilevante il fatto che debba o meno pagare il costo della struttura ricettiva al proprietario gestore. Risulta evidente, pertanto, che il versamento non può che essere effettuato al momento di effettivo soggiorno e non in un momento temporalmente precedente. Per tale motivo il versamento dell’imposta non può essere fatto ricadere su di un soggetto terzo che funge da intermediario tra ospite gestore.”