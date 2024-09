Rendicontazione societaria di sostenibilità, il decreto in G.U.

Sulla G.U. del 10 settembre è stato pubblicato il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, con entrata in vigore al 25 settembre, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, la quale modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto concerne la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale attua le previsioni dell’articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023.