Il collegio sindacale – Scheda di Diritto

Il Collegio Sindacale è regolato dagli articoli 2397-2409 del Codice Civile , oltre che da normative speciali, come il Testo Unico della Finanza (TUF) e la normativa di settore per le società quotate.

2. Composizione e nomina



Il Collegio Sindacale deve essere composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre sindaci effettivi e almeno due supplenti. Devono essere scelti tra soggetti con specifici requisiti di professionalità e indipendenza, spesso iscritti agli albi professionali (es. revisori legali o commercialisti).

I sindaci sono nominati dall’assemblea dei soci e rimangono in carica per tre esercizi, con possibilità di rinnovo. In alcune società, il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di revisione legale dei conti, qualora non sia nominato un revisore esterno.