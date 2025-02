Il Pacchetto Omnibus: cosa aspettarsi dal pacchetto UE sulle ESG

Il prossimo Pacchetto Omnibus, in fase di definizione e atteso per i prossimi giorni, si preannuncia come una svolta significativa nel panorama normativo europeo in materia di sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare la complessità regolamentare, alleggerendo il peso degli oneri amministrativi per le imprese, senza compromettere gli ambiziosi traguardi del Green Deal europeo. Questa iniziativa, che mira a rafforzare la competitività delle aziende nel contesto globale, sta già generando vivaci discussioni nel mondo giuridico, in quanto solleva questioni cruciali in tema di diritto amministrativo, compliance e governance aziendale. Di seguito, un’analisi articolata in quattro paragrafi, che fornisce anticipazioni e spunti di riflessione utili a giuristi e professionisti del settore. Per approfondire su questi temi, abbiamo organizzato il corso Criteri ESG e Corporate Governance – Dagli Adeguati Assetti alla Rendicontazione della Privacy

1. Contesto normativo e obiettivi del Pacchetto Omnibus

Il Pacchetto Omnibus si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da un crescente apparato di regolamentazioni in materia di sostenibilità, che negli ultimi anni ha visto l’introduzione di strumenti quali la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e la definizione della Tassonomia UE. Queste norme, seppur fondamentali per guidare la transizione ecologica e il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, hanno generato un onere amministrativo considerevole per le imprese. Secondo stime, la base complessiva dei costi ricorrenti relativi agli oneri amministrativi nell’UE ammonta a circa 150 miliardi di euro annui. Il nuovo pacchetto si propone di ridurre tali costi in maniera sostanziale, con l’obiettivo di abbattere almeno il 25% degli oneri per le grandi aziende e il 35% per le PMI, traducendosi in una riduzione complessiva di circa 37,5 miliardi di euro. Tale ambizione è fortemente motivata dalla necessità di rimuovere barriere burocratiche che, a lungo termine, frenano gli investimenti e la competitività europea, un tema che ha ricevuto particolare attenzione alla luce delle recenti indicazioni della Relazione Draghi.



2. Le misure di semplificazione e il rilievo economico

La bozza del provvedimento Omnibus anticipa una serie di misure operative volte a semplificare la rendicontazione e a rendere proporzionati gli obblighi normativi in relazione alle dimensioni aziendali. In particolare, la revisione si focalizzerà su: CSRD: Si prevede di allineare le richieste informative alle reali esigenze degli investitori, semplificando il reporting sostenibile senza ridurre la qualità delle informazioni rese pubbliche.

Si prevede di allineare le richieste informative alle reali esigenze degli investitori, semplificando il reporting sostenibile senza ridurre la qualità delle informazioni rese pubbliche. CSDDD: Sebbene alcuni esperti abbiano espresso il parere che tale direttiva, essendo principalmente incentrata sulla due diligence, dovrebbe essere esclusa dall’Omnibus, la Commissione intende comunque affrontare il tema delle catene di fornitura per evitare l’effetto a cascata che potrebbe gravare eccessivamente sulle piccole imprese.

Sebbene alcuni esperti abbiano espresso il parere che tale direttiva, essendo principalmente incentrata sulla due diligence, dovrebbe essere esclusa dall’Omnibus, la Commissione intende comunque affrontare il tema delle catene di fornitura per evitare l’effetto a cascata che potrebbe gravare eccessivamente sulle piccole imprese. Tassonomia UE: Le modifiche proposte mirano a garantire che la definizione di attività sostenibili sia flessibile e risponda alle evoluzioni tecnologiche e di mercato, con la possibilità di apportare modifiche tramite atti delegati, evitando così ricorrere a una revisione legislativa primaria. Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di una nuova categoria – quella delle “small mid-cap” – che colmerà il divario tra le PMI e le grandi aziende, consentendo un regime normativo su misura e, in tal modo, contribuendo a ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi. Questa semplificazione, integrata da una revisione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per i piccoli operatori di mercato, rappresenta un tentativo di modernizzare il quadro normativo, rendendolo più proporzionato e competitivo.

3. Il ruolo del dialogo e della digitalizzazione nella nuova regolamentazione

Un elemento cardine del Pacchetto Omnibus è il rafforzamento del dialogo istituzionale con gli stakeholder. La Commissione Europea prevede incontri regolari – almeno due volte all’anno – con imprese, consulenti e organizzazioni di categoria per valutare l’impatto pratico delle norme e identificare eventuali criticità operative. Questo approccio, definito come un “stress test” della regolamentazione, intende garantire che le nuove disposizioni siano non solo chiare e coerenti, ma anche applicabili in modo efficace, riducendo il rischio di interpretazioni errate e oneri burocratici non necessari.

Parallelamente, il pacchetto promuove un processo di digitalizzazione che riguarda tanto le aziende quanto le autorità pubbliche. L’obiettivo è quello di facilitare l’adozione di strumenti digitali e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per la rendicontazione, garantendo la piena interoperabilità tra sistemi, come la fatturazione elettronica, la firma digitale e il passaporto digitale dei prodotti. Queste innovazioni sono destinate a semplificare le procedure amministrative e a rendere più trasparente e accessibile il processo di conformità normativa, contribuendo a ridurre i tempi e i costi legati alla gestione degli adempimenti.

4. Criticità, dibattiti e prospettive future

Nonostante le intenzioni di semplificazione e il potenziale beneficio economico, il Pacchetto Omnibus non è privo di critiche. Una lettera firmata da 150 esperti di sostenibilità ha già sollevato dubbi riguardo all’inclusione della CSDDD, ritenuta inadeguata a far parte di un pacchetto finalizzato alla rendicontazione. Gli esperti sottolineano come la flessibilità offerta dagli atti delegati per la CSRD e la Tassonomia debba essere preservata, evitando così un annacquamento degli obblighi che potrebbe penalizzare i leader nella sostenibilità aziendale e premiare i ritardatari.

Un secondo punto di vista, espresso da undici grandi aziende – tra cui Nestlé e Ferrero – sostiene invece l’importanza di mantenere salde le fondamenta normative attuali. Secondo questi operatori, le regole esistenti rappresentano un asset strategico per promuovere la resilienza e il vantaggio competitivo a lungo termine. Essi invitano la Commissione a concentrarsi sull’attuazione pratica delle norme, piuttosto che procedere a modifiche che potrebbero compromettere la certezza del diritto e la prevedibilità legislativa, elementi essenziali per attrarre investimenti e garantire la crescita sostenibile.

Il dibattito è quindi aperto: da un lato, la necessità di semplificare e rendere più agile il sistema normativo, dall’altro la salvaguardia di standard elevati di trasparenza e responsabilità. Per i giuristi, questa fase rappresenta un banco di prova per coniugare innovazione e rispetto del principio di legalità, affrontando questioni complesse che spaziano dal diritto amministrativo a quello societario, in un’ottica di bilanciamento tra competitività economica e sostenibilità ambientale.

5. Conclusioni

Il Pacchetto Omnibus si configura come una risposta ambiziosa alle criticità del sistema regolatorio europeo in tema di sostenibilità. Pur nascendo dall’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi e stimolare la competitività, esso pone al centro del dibattito il delicato equilibrio tra semplificazione normativa e il mantenimento degli standard qualitativi che hanno permesso di fare del Green Deal uno strumento di trasformazione. Per i giuristi, l’analisi di queste nuove disposizioni rappresenta un’opportunità per riflettere sulle dinamiche del diritto in un contesto in continua evoluzione, in cui la flessibilità e la certezza del diritto devono camminare di pari passo. Le prossime settimane saranno fondamentali per comprendere se e come il dialogo con gli stakeholder e l’innovazione digitale sapranno tradursi in una normativa efficace e proporzionata, capace di sostenere la transizione ecologica senza rinunciare a principi fondamentali di legalità e trasparenza.

