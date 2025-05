Quando si consuma il reato di rapina?

1. La questione: mancata riqualificazione del fatto di rapina nella forma tentata



La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Latina, previo assorbimento del reato di truffa in quello di rapina, rideterminava per ciascuno degli imputati la pena in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata, resistenza e lesioni, ritenendo, quanto ad uno di essi, il concorso anomalo nella rapina.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione ambedue gli accusati.

In particolare, uno di costoro deduceva la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e),cod. proc. pen., in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nella forma tentata.