Differenze tra “sottrazione” e “impossessamento” nella rapina impropria: chiarimenti della Cassazione

2. Differenze tra “sottrazione” e “impossessamento” nella rapina impropria: l’analisi della Cassazione



La corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, si concentra sulla questione posta dalla difesa riguardo alla disamina del rapporto tra i concetti di “sottrazione” e di “impossessamento“ e sulla loro rilevanza ai fini di valutare se il reato di rapina (impropria) possa ritenersi consumato o sia rimasto al livello di mero tentativo.

La Corte, riprendendo consolidati principi di diritto, osserva che “poiché il comma secondo dell’art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento, deve ritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso. È configurabile, invece il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità“.

In altri termini, per il perfezionamento della rapina impropria è sufficiente l’apprensione del bene altrui e non è necessario l’impossessamento che, invece, postula l’acquisto del possesso della cosa sottratta ad altri.

La Suprema Corte sottolinea che il controllo del personale di vigilanza, nel caso di specie, non rileva al fine della sussistenza della sottrazione del bene, ma incide soltanto sul conseguente momento dell’impossessamento, atteso che sotto la sorveglianza altrui ciò che viene ad essere impedita non è l’apprensione del bene ma l’acquisizione di un’autonoma disponibilità del bene.

E questo sulla base di una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 52117 del 17/07/2014) secondo cui, “l’impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell’agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall’intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, l’incompiutezza dell’impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell’ambito del tentativo“.

La parte ricorrente, invero, non pone in dubbio che non vi sia stato impossessamento, ma sostiene che, per effetto della continua vigilanza degli addetti all’esercizio commerciale, non si sia neppure verificata la sottrazione, il che consentirebbe solo di configurare il tentativo nelle azioni dell’imputato.