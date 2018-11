Il decreto legge n. 113/2018

Pubblicato sulla G.U. il decreto legge in materia di sicurezza: vediamo le novità in materia di funzionalita’ del ministero dell’interno nonche’ sull’organizzazione e di funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata

Proseguendo il commento del decreto legge n. 113/2018, già fatto in precedenti articoli pubblicati su diritto.it, nel presente scritto, si analizzerà il titolo III, intitolato “Disposizioni per la funzionalita’ del ministero dell’interno nonche’ sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata” di questo atto avente forza di legge il quale costa di due capi di cui il primo, rubricato “Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno”, è suddiviso a sua volta in 4 articoli che vanno dall’art. 32 all’art. 35.

Dagli art. 32 all’art. 35

Orbene, esaminiamo queste disposizioni legislative una per volta.

L’art. 32, intitolato “Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno”, prevede prima di tutto al comma primo quanto segue: “Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell’interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[1], nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso: a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero dell’interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate: 1) all’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico» (mentre prima non potevano eccedere il numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico ndr.); 2) all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»[2]; 3) all’articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l’aliquota dell’1 per cento».”[3].

Inoltre, se da un lato restano “ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche’ del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’Amministrazione civile dell’interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015” (art. 32, c. 2, d.l. n. 113/2018), dall’altro, è stabilito che all’“articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».” (art. 32, c. 3, d.l. n. 113/2018) e dunque se prima era disposto che, nell’ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139[4], alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, adesso questo massimale è di 14 posti di prefetto.

Infine, l’art. 32, c. 3, d.l. n. 113/2018 dispone che il “Ministero dell’interno adotta, con le modalita’ e nel termine di cui all’articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione[5]” (primo capoverso) ed entro “il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[6], con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2” (secondo capoverso).

In ordine alle norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, l’art. 33, invece, prevede, per un verso, che al “fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121[7], e’ autorizzata, a valere sulle disponibilita’ degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75[8]” (primo comma), per altro verso, che il “pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121[9], e’ autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all’anno finanziario precedente” (secondo comma).

L’art. 34, intitolato “Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, a sua volta, stabilisce, da un parte, che, per “le finalita’ di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139[10], gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020” (coma primo), dall’altra, che l’“impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e’ disposto nel limite dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l’anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall’anno 2020” (comma secondo) fermo restando che, per “l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020” (coma terzo, primo capoverso) e ai “relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39” (comma terzo, secondo capoverso).

L’art. 35, invece, contempla ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate stabilendo quanto segue: “1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e’ istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350[11], con riferimento alle risorse gia’ affluite ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172[12], e non utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124[13], alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244[14]”.

Conclusa la disamina del capo II del titolo III, il capo III sempre di questo titolo, rubricato “Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, consta di 3 articoli che vanno dall’art. 36 all’art. 38.

L’art. 36, intitolato “Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati”, prevede le seguenti modificazioni al codice antimafia.

Innanzitutto, al comma primo, si prevede che all’“articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi gia’ in corso quale coadiutore,».” e pertanto, è adesso disposto che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre ma non si tengono ora in considerazione, a questo fine, gli incarichi gia’ in corso quale coadiutore.

Il comma secondo, viceversa, ha emendato l’art. 38 del codice antimafia nella seguente maniera: “a) al comma 3: 1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che puo’ essere»; 2) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis.»; 3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»”.

Tal che ne consegue che ora: a) l’Agenzia si avvale, per la gestione del bene confiscato, di un coadiutore individuato nell’amministratore giudiziario che può essere (e quindi non più deve essere) nominato dal tribunale; b) ove sia diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis (ossia l’Albo nazionale degli amministratori giudiziari); c) all’attuazione di quanto previsto dal comma terzo dell’art. 38 del codice antimafia[15] si deve ricorrere alle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma terzo dell’art. 36, dal canto suo, emenda l’art. 48 del codice antimafia in tale modo: “All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’interno»; 2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della citta’ metropolitana o della regione»; 3) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione ove l’immobile e’ sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalita’ di cui all’articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonche’, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e l’incremento non puo’ essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»; c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalita’ istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a cio’ preposto.»; d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita’ di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente dovra’ presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita. L’avviso di vendita e’ pubblicato nel sito internet dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione e’ data notizia nel sito internet dell’Agenzia del demanio. La vendita e’ effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non puo’, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita e’ effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale, nonche’ dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche’ persone con essi conviventi. L’Agenzia acquisisce, con le modalita’ di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalita’ organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita’ dello Stato. 6. Possono esercitare la prelazione all’acquisto: a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita’ istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore immobiliare; c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento dell’interesse pubblico; d) le fondazioni bancarie; e) gli enti territoriali. 7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»; e) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente: «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformita’ al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l’assegnazione e’ richiesta da piu’ partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di piu’ partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non e’ chiesta l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell’articolo 45.»; f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita’ istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica.»; g) dopo il comma 12-bis e’ inserito il seguente: «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»; h) dopo il comma 15-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente: «15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa gestione e’ affidata all’Agenzia del demanio.».”.

Detta norma del codice antimafia, dunque, è stata ampiamente innovata da questo decreto legge nei seguenti termini: a) i beni immobili confiscati sono mantenuti nel patrimonio dello Stato e utilizzati dall’Agenzia per finalita’ economiche non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri (come previsto prima) ma dal Ministro dell’Interno; b) i beni immobili confiscati sono trasferiti per finalita’ istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalita’ sociali, in via prioritaria, non più solo al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, ma anche al patrimonio indisponibile della provincia, della citta’ metropolitana o della regione; c) se prima era disposto che questi beni immobili sono “trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 fermo restando che il comune puo’ amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita’ o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e’ sito l’immobile e se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi”, adesso è diversamente disposto che detti beni sono “trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione ove l’immobile e’ sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalita’ di cui all’articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi”; d) se prima era disposto che i proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia, adesso è stabilito una ulteriore quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Agenzia fermo restando che la misura della quota annua destinata all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e l’incremento non puo’ essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale; e) è ora disposto che, fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalita’ istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a cio’ preposto; e) è ora previsto che quando l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l’acquirente dovra’ presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita: f) se prima era disposto che l’avviso di vendita era pubblicato nel sito internet dell’Agenzia, e dell’avvenuta pubblicazione veniva data altresi’ notizia nei siti internet dell’Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata, ora è stabilito che la notizia di detto avviso avviene sul sito internet dell’Agenzia del demanio; g) è contemplato che, qualora entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non puo’, comunque, essere determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della suddetta stima; h) se prima era previsto che la vendita era effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita’ istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento dell’interesse pubblico e alle fondazioni bancarie, adesso è stabilito che detta vendita e’ effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale, nonche’ dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonche’ persone con essi conviventi; i) se prima era previsto che l’Agenzia richiedeva al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita’ organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita, adesso è disposto che questa Agenzia acquisisce, con le modalita’ di cui agli articoli 90 e seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalita’ organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita disponendo che sia applicabile, in quanto compatibile, il comma 15[16] fermo restando che i beni immobili, per un verso, una volta acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191[17], per altro verso, se di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita’ dello Stato; l) non è più previsto che l’Agenzia richieda al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita’ organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita; m) se prima era disposto che il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia potevano costituire cooperative edilizie alle quali era riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5, adesso è sancito che possono esercitare la prelazione all’acquisto: a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita’ istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore immobiliare; c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento dell’interesse pubblico; d) le fondazioni bancarie; e) gli enti territoriali; n) se prima era previsto che gli enti territoriali potevano esercitare la prelazione all’acquisto dei beni di cui al comma 5 fermo restando che, per un verso, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita’ e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente comma, per altro verso, nelle more dell’adozione del predetto regolamento e’ comunque possibile procedere alla vendita dei beni, è adesso stabilito che la prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5 dell’art. 48 del codice antimafia, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse; o) è ora previsto che, nella destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale[18] e il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene fermo restando che, da una parte, qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformita’ al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, dall’altra, quando l’assegnazione e’ richiesta da piu’ partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di piu’ partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente mentre se non e’ chiesta l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari e, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia; ad ogni modo, qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell’articolo 45[19]; p) se prima era previsto che le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluivano al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica, adesso è invece disposto che detta ripartizione avvenga nel seguente modo: I) quaranta per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico; II) quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; III) venti per cento all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita’ istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della finanza pubblica; q) è ora disposto che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis di questo articolo, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo (sempre dell’art. 48 del codice antimafia), ovvero distrutti; r) è ora contemplato che i beni di cui al comma 5 dell’art. 48, che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia e la relativa gestione e’ affidata all’Agenzia del demanio.

Il comma quarto, infine, prevede che dall’“attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso) e le “Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo capoverso).

L’art. 37 del d.l. n. 113/2018, intitolato “Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia”, modifica anch’esso il codice antimafia in questo modo: “1. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e’ posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalita’ di cui all’articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.». 2. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) provvede all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantita’ significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 110, comma 1;»; 2) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»; b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e’ soppressa. 3. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita’»; b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita’ di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita’ alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell’Agenzia.»; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l’indennita’ di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia. 4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia e’ autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita’ di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’ avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.»”.

Tal che, per effetto di questo precetto normativo, si segnalano le seguenti novità per quanto attiene sempre il codice antimafia: 1) se prima era previsto che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata aveva personalita’ giuridica di diritto pubblico ed era dotata di autonomia organizzativa e contabile, aveva la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed era posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, è adesso stabilito che detta Agenzia e’ posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalita’ di cui all’articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio; 2) si attribuisce adesso all’Agenzia (sempre con delibera del Consiglio direttivo) il compito di provvedere all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantita’ significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 110, comma 1, codice antimafia; 3) se prima detta Agenzia approvava il bilancio preventivo e il conto consuntivo previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, adesso questo previo parere non è più richiesto non essendo più riconosciuto a tale Comitato di poterlo esprimere; 4) è ora sancito che alla copertura dell’incremento della dotazione organica (dell’Agenzia) di centosettanta unita’, di cui al comma 1[20], si provvede nel limite di cento unita’; 5) è ora disposto che, per la copertura delle ulteriori settanta unita’ di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformita’ alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e, per l’espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia fermo restando che gli oneri, per lo svolgimento delle procedure concorsuali, sono a carico dell’Agenzia; 6) è altresì previsto che, nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021, viene individuata l’indennita’ di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia; 7) è previsto inoltre che, oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia e’ autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita’ di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[21], nonche’ ad enti pubblici economici e, nei limiti complessivi della stessa quota, l’Agenzia puo’ avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita’ fermo restando che il predetto personale e’ posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127[22], conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

L’art. 37, c. 2, d.l. n. 113/2018, in conclusione, prevede che, per “l’attuazione del comma 3, lettera b), e’ autorizzata la spesa di 570.000 euro per l’anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39”.

L’art. 38, l’ultima delle norme prevedute da questo capo, introduce una deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative in questo modo: “1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all’Agenzia le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all’adeguamento della dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l’applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.». 2. Per l’attuazione del comma 1, e’ autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39. 3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell’articolo 52 sono abrogati. 4. L’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ abrogato”.

Pertanto, se da un lato, è stata introdotta la norma appena citata, dall’altro, non sono più in vigore le seguenti statuizioni di legge: a) art. 52, c. 7 e c. 8, d.lgs. n. 159/2011 (“7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene e’ indivisibile, ai partecipanti in buona fede e’ concesso diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilita’ che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilita’ del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo. 8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene puo’ essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprieta’, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”); art. 1, c. 291, l. n. 205/2017 (“Fino all’adeguamento alla dotazione organica prevista dall’articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e’ autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unita’ di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’ avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio”).

Per dovere di completezza espositiva, non essendo inerente al tema affrontato in queste disposizioni legislative, va da ultimo rilevato che questo decreto legislativo prevede un altro titolo ossia il titolo IV, intitolato “Disposizioni finanziarie e finali”, che non costa di alcun capo, ma di due soli articoli.

Il primo, l’art. 39, afferente la copertura finanziaria, prevede, per un verso, che agli “oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l’anno 2018, a 57.547.109 euro per l’anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 10.327.109 euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede: a) quanto a 5.900.000 euro per l’anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’interno; b) quanto a 15.150.000 euro per l’anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; c) quanto a 531.423 euro per l’anno 2018, a 2.497.109 euro per l’anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario” (primo comma), per altro verso, che il “Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio” (secondo comma).

Il secondo, l’art. 40, invece, dispone che il presente decreto, da un lato, “entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge” (comma primo), dall’altro, è “munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana” (comma secondo, primo capoverso) fermo restando che è “fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare” (comma secondo, secondo capoverso).

NOTE

