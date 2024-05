Prova di resistenza: quando è consentito ricorrervi?

1. La questione: prova di resistenza



Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia, in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava l’imputato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa per i reati di detenzione di armi; detenzione di armi clandestine; detenzione di munizioni; ricettazione delle citate armi clandestine.

Ciò posto, avverso questa decisione l’accusato ricorreva in appello e la Corte territoriale di Catanzaro così decideva: riqualificava la detenzione della carabina ad aria compressa e della balestra ai sensi dell’art. 4 legge n. 110 del 1975; assolveva l’imputato da tale reato per insussistenza del fatto; dichiarava assorbito il reato di detenzione di armi in quello di detenzione di armi clandestine, con riferimento alle armi aventi tale caratteristica; rideterminava la pena finale in due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 3.300,00 di multa.

Detto questo, sempre la difesa dell’imputato, nei riguardi di questa sentenza emessa dai giudici di seconde cure, ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei eccepiva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell’imputato, sostenendosi come il vizio dedotto derivasse dalla emergenza di elementi di reità a carico della dichiarante, situazione, questa, che avrebbe determinato la necessità dell’assistenza di un difensore alla deposizione e la possibilità per la teste di astenersi, tenuto conto altresì del fatto che le dichiarazioni in questione erano (stimate) generiche e non riscontrate.

