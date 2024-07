Promozione di azioni temerarie: tentativo di estorsione?

1. I fatti



Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquila ha annullato l’ordinanza che aveva imposto agli indagati la misura del divieto di dimora in Abruzzo e in Molise.

Le accuse riguardano una tentata estorsione in concorso: nello specifico, gli indagati avevano ceduto al coimputato presunti crediti relativi a danni, in ipotesi, patiti nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare a loro carico.

Questi aveva promosso sette giudizi civili dinanzi al Tribunale di Vasto per ottenere il risarcimento dei danni generati da ipotetiche condotte di ingiuria e diffamazione agite nel corso della procedura di esecuzione immobiliare e chiedeva ai convenuti (persone offese) somme da pagare in via extragiudiziale a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere i gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione in quanto gli indagati avevano adito le vie legali e la mediazione del giudice, al quale gli stessi avevano rimesso la valutazione della legittimità delle loro pretese.

Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per Cassazione dal Pubblico ministero con il quale si censurava l’illegittimità della motivazione deducendo che l’attivazione dei procedimenti civili non sarebbe incompatibile con la sussistenza della “minaccia necessaria per integrare il reato di tentata estorsione“.

Si è dedotta, inoltre, l’attualità delle esigenze cautelari.

