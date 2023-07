Procura difensore terzo interessato: come dev’essere redatta

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



Il ricorso summenzionato era reputato fondato.

In particolare, gli Ermellini osservavano prima di tutto, in punto di diritto, che, per consolidata giurisprudenza, la procura speciale di cui all’art. 100 cod. proc. pen. non si differenzia per funzione, contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina ex art. 96 cod. proc. pen. del difensore dell’imputato, con conseguente necessità di interpretare il contenuto dell’atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato (in motivazione, Sez. U, n.47239 del 30/10/2014), essendosi in questo senso espressa anche la Sez. 6, nella pronuncia n. 1286 del 12/12/2013, nel senso che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l’adozione di formule sacramentali.

Precisato ciò, era altresì fatto presente che la procura in questione riguarda il procedimento e non singoli atti come si desume dal testo dell’art. 100 citato: dal comma 3, il quale prevede che la procura speciale «si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà diversa», affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti e che per contro, proprio prevedendo che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio, dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006), denotandosi contestualmente che, più recentemente, si è ribadito che la procura, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 dell’11/1/2022).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, la Suprema Corte notava come la procura depositata in atti presentasse tutti i requisiti formali richiesti dall’art. 100 cod. proc. pen. e, inoltre, fosse espressamente riferita anche ai successivi gradi di giudizio sicché, sempre ad avviso della Corte di legittimità, doveva ritenersi l’erronea dichiarazione di inammissibilità pronunciata sull’asserita carenza di procura.

Di conseguenza, sulla base delle osservazioni sopra svolte, il decreto impugnato – con riguardo alla sola posizione dei terzi interessati odierni ricorrenti – era annullato con rinvio per nuovo giudizio.