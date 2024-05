Mancato risarcimento danno: ostativo a messa alla prova?

Il mancato risarcimento del danno non può essere di per sé valutato come ostativo all’ammissione alla messa alla prova. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

1. La questione: il mancato risarcimento è di per sé ostativo?

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, ricorrendo per Cassazione, chiedeva l’annullamento di un’ordinanza e di una sentenza con le quali, sospeso il procedimento a suo carico dell’imputata per la messa alla prova, era stato dichiarato estinto il reato ad ella ascritto per esito positivo della prova.

In particolare, la pubblica accusa, tra le argomentazioni addotte nel ricorso per Cassazione, sosteneva come l’accusata, non avendo avanzato offerta di risarcimento del danno, non avrebbe potuto invocare l’assoluta indigenza, poiché aveva alienato l’azienda ricevendo un rilevante corrispettivo. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

La Riforma Cartabia della giustizia penale

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva la doglianza suesposta infondata.

Difatti, premesso che l’ammissione alla definizione del procedimento con messa alla prova non rappresenta un diritto incondizionato, atteso che la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all’esito di un percorso valutativo discrezionale da effettuare alla luce dei parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., reputi idoneo il trattamento presentato, per la Corte di legittimità, il mancato risarcimento del danno non può, meccanicisticamente, essere valutato come ostativo all’ammissione alla messa alla prova.

In questi termini, difatti, per gli Ermellini, deve essere interpretato l’inciso “ove possibile”, contenuto nel comma 2 dell’art. 168-bis cod. pen.: il risarcimento del danno, che costituisce, condizione di ammissione alla definizione con messa alla prova, deve essere proposto e deve corrispondere, appunto “ove possibile”, al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima o, comunque, allo sforzo “massimo” esigibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche (art. 133, comma 2, n. 4 cod. pen.).

Aspetti che il giudice, attivando i poteri di indagine attribuitigli dall’art. 464-bis cit., potrà e dovrà verificare sia sollecitando la parte che ha richiesto la messa alla prova, sia facendo ricorso ai poteri officiosi, fermo restando che, pure a tal riguardo, come sulla idoneità del trattamento, il giudice compie una valutazione di merito, sulla base degli indici di cui all’art. 133 cod. pen., quanto alla effettiva corrispondenza del risarcimento del danno alle condizioni di vita dell’imputato (cfr. Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019).