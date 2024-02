Procedure di sovraindebitamento: la sorte del credito da TFR

2. Il credito del TFR nelle procedure di liquidazione controllata e di esdebitazione



Come spesso accade nelle procedure di sovraindebitamento, varie sono le interpretazioni fornite dai tribunali e dai liquidatori incaricati in relazione alla sorte dell’eventuale credito da TFR maturato ma non riscosso.

Nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato si rinviene al comma 4 dell’art. 268 C.C.I.I. l’elencazione dei beni che non sono compresi nella liquidazione. La lettera a) di tale comma contiene un espresso rinvio all’art. 545 c.p.c., per cui non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del c.p.c.

Come si è già evidenziato, secondo l’art. 545 c.p.c. il TFR è relativamente impignorabile, ossia nella misura di quattro quinti, mentre è pignorabile per il restante quinto; pertanto tale rinvio non può che significare che nella liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato il TFR può essere ricompreso nella liquidazione nei limiti di un quinto, come appunto prevede la norma richiamata per l’ipotesi di pignoramento di crediti [2].

Tuttavia è necessario anche considerare l’aspetto dell’esigibilità del TFR perché, come si è già sottolineato, il lavoratore può disporre delle somme accantonate solamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o per le esigenze individuate dal legislatore che legittimano una richiesta di anticipo. Ciò comporta che solamente il TFR esigibile, in quanto concretamente nella disponibilità del lavoratore-debitore, possa essere preso in considerazione nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, e tale circostanza deve manifestarsi non oltre il termine previsto per l’esecuzione del programma di liquidazione.

Nel medesimo comma 4 dell’art. 268 C.C.I.I., alla lettera b), si rinviene nondimeno una disposizione in contraddizione con quanto previsto alla lettera a), perché contiene un elenco di beni non compresi nella liquidazione che sono elencati anche nell’art. 545 c.p.c. come crediti impignorabili: crediti aventi carattere alimentare, stipendi, pensioni, salari.

Tale duplicazione genera perplessità, perché la sorte di stipendi, pensioni e salari applicando l’art. 545 c.p.c. comporta un’impignorabilità/assoggettabilità alla liquidazione relativa, essendone predeterminati i limiti, mentre applicando la lettera b) del comma 4 dell’art. 268 C.C.I.I. la mancata comprensione nella liquidazione è lasciata alla discrezionalità del giudice, nel solo rispetto dei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia [3].

A ragion del vero, tuttavia, la categoria “altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego” non è stata ripetuta nella lettera b) del comma 4 dell’art. 268 C.C.I.I., e quindi si deve desumere che il TFR non sia preso in considerazione da quest’ultima disposizione, restando assoggettato alla disciplina di cui all’art. 545 c.p.c., richiamata dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 268 C.C.I.I. e quindi, come si è già evidenziato, nei limiti di un quinto e solo se nella disponibilità del debitore-lavoratore.

Accade tuttavia che nella prassi dei tribunali tale principio non sia rispettato, forse anche per la confusione generata dalla duplicazione di cui si è detto sopra.

A titolo esemplificativo, la sentenza Trib. Bologna n. 32/03 di apertura della liquidazione controllata dei beni di due debitori in stato di sovraindebitamento, ha disposto che “il TFR già maturato e maturando nel corso della procedura, salva valutazione della sua esigibilità, non può essere lasciato nella disponibilità dei debitori, in quanto tutto il loro patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che intervenga l’esdebitazione”.

Tale dispositivo non ha limitato l’acquisizione del TFR al patrimonio da destinare ai creditori alla misura di un quinto, come deriva dall’espresso richiamo dell’art. 268 com. 4 lett. a) C.C.I.I. all’art. 545 c.p.c., ma nella misura complessiva di quanto maturato e maturando nel corso della procedura, e quindi anche al TFR che maturerà nel periodo necessario alla chiusura della procedura.

All’atto pratico il liquidatore incaricato in quella procedura ha chiesto al datore di lavoro il versamento di tutta la somma già maturata nel conto corrente della procedura; ma l’inciso contenuto nella sentenza citata, “salva valutazione della sua esigibilità” richiedeva che il liquidatore dovesse appurare l’esigibilità del credito da TFR, che come si è spiegato è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, il credito da TFR solamente accantonato non può considerarsi già facente parte del patrimonio del debitore. Quindi se la procedura di liquidazione sia promossa nella vigenza del rapporto di lavoro, il TFR già maturato non può essere esigibile e quindi non è acquisibile alla liquidazione, tantomeno in misura superiore a un quinto.

In altra decisione di merito di apertura della liquidazione controllata, Trib. Bologna 163/23, si è disposto che il liquidatore avrebbe dovuto verificare i presupposti di esigibilità del TFR nel corso della procedura, poiché non avrebbe potuto lasciarsi nella disponibilità del debitore alcuna somma ulteriore rispetto al mantenimento determinato dal tribunale. Nel provvedimento successivo al deposito della relazione del gestore, con il quale il giudice delegato ha quantificato la parte di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore, si è disposto che gli emolumenti derivanti dall’attività lavorativa fossero lasciati nella disponibilità del debitore fino a concorrenza della misura del fabbisogno per le esigenze di vita sue e della famiglia. Nel caso di specie, poiché era intervenuta la perdita del lavoro dipendente, si è disposto che l’esigua somma a titolo di TFR potesse essere lasciata nella disponibilità del lavoratore, nel caso in cui i compensi saltuari di collaborazione e l’indennità di disoccupazione non fossero sufficienti a integrare la misura della quota di reddito destinata al fabbisogno del debitore e sottratta alla liquidazione.

Tale provvedimento conferma come il TFR sia acquisibile tra i beni della liquidazione solamente in quanto divenuto esigibile da parte del lavoratore; un altro provvedimento che ha applicato il medesimo principio è la sentenza Trib. Bologna n. 162/23, nella quale si è disposto che il liquidatore avrebbe dovuto verificare nel corso della procedura i presupposti di esigibilità del TFR e di altri emolumenti, quale ad esempio un fondo pensione previdenziale, nella misura in cui sia riscattabile. Anche nella sentenza n. 25/24 del Tribunale di Bologna si dispone che il liquidatore debba verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate o redditi, anche a titolo di TFR.

Per quanto riguarda invece la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, il TFR maturato ma non ancora riscosso all’atto del deposito della domanda potrebbe essere rilevante ai fini della valutazione della possibilità di utilità futura da offrire ai creditori, anche in relazione all’obbligo di pagamento per il quadriennio successivo alla dichiarazione di esdebitazione. Evidentemente, come si è già evidenziato, solo in caso di esigibilità concreta del TFR, per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.

I parametri da prendere in considerazione per la valutazione circa la rilevanza del credito da TFR saranno quelli di cui al comma 2 dell’art. 283 C.C.I.I., ed è quindi lecito ipotizzare che solamente in caso di limitata anzianità del rapporto di lavoro da cui deriva il TFR, o di manifesta sproporzione tra questo e l’ammontare complessivo dei debiti sia possibile poter non considerare il TFR come ostativo per accedere alla procedura o rilevante ai fini delle sopravvenienze rilevanti.

Conferme di tale impostazione si rinvengono in una recente pronuncia (Trib. Rimini 23.01.24) che si è espressa in relazione al TFS (trattamento di fine servizio) di un dipendente pubblico, nell’ambito di una domanda di esdebitazione. Nel caso di specie si trattava di un TFS non ancora maturato e non suscettibile di anticipazione, perché il rapporto di lavoro risultava instaurato da poco.

Secondo il giudice designato tale credito non può essere preso in considerazione come utilità in prospettiva futura, ostativa al giudizio di incapienza, ma casomai potrà rilevare come sopravvenienza nel quadriennio successivo al decreto di esdebitazione, se maturasse a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e se rientrasse nei criteri di rilevanza di cui all’art. 283 com. 2 C.C.I.I.

Occorre sottolineare che non essendoci nella disciplina dell’esdebitazione un espresso rinvio all’art. 545 c.p.c. come in quella della liquidazione controllata, non potrà invocarsi il limite di assoggettabilità di un solo quinto del TFR alla valutazione dell’utilità diretta o in prospettiva futura o come sopravvenienza, dovendosi calcolare l’intera somma maturata.