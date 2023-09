Presenza di più persone riunite: aggravante ex art. 628, co. 3 n. 1 c.p.?

La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 628, co. 3 n. 1 c.p. attraverso una recente sentenza.



Per approfondimenti si consiglia: Schemi e Lezioni di diritto penale

Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sentenza 36895 del 6 settembre 2023 sentenza-commentata.pdf 97 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione

La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza resa dal Tribunale di Bologna che, a sua volta, aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di rapina aggravata in concorso.

Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 628 comma 3 n. 1 c.p., relativa alla presenza di più persone riunite, in quanto nel caso in esame, ad avviso del legale, non vi era stato alcun contributo all’azione esecutiva da parte dell’assistito, né la sua presenza era stata in alcun modo percepita da parte della persona offesa.



Potrebbe interessarti:

Minaccia aggravata dalla presenza di più persone riunite



2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Sez. 2, Sentenza n. 40860 del 20/09/2022).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando ricorre l’aggravante prevista dall’art. 628 comma 3 n. 1 c.p. relativa alla presenza di più persone riunite.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime.

Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza (o meno) di questo elemento accidentale.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Volume consigliato

Il volume che si consiglia mira non soltanto alla preparazione per i giovani giuristi, ma anche a fare approfondire argomenti per chi è già operatore del diritto.

FORMATO CARTACEO Schemi e Lezioni Diritto penale Il libro che stai per sfogliare si propone come strumento di studio e di ripasso sintetico, ma allo stesso tempo completo, sul Diritto penale.Si rivolge principalmente ai partecipanti ai concorsi pubblici, agli studenti universitari, ma anche agli operatori del diritto, per aiutarli a memorizzare facilmente tutti gli argomenti e i principi fondamentali della materia (Legge penale: principi e applicazione, reato, imputabilità, dolo, colpa, circostanze, concorso di persone e di reati, pene, estinzione del reato e della pena, reati contro la P.A. e altri principali reati, riforma Cartabia).Ogni capitolo contiene una selezione di mappe concettuali rappresentate inizialmente sotto forma di schemi generali, per poi essere “esplicate” con maggiori dettagli, mettendo in evidenza i collegamenti e le interconnessioni tra categorie, principi, e istituti di cui si compone la materia.Alla fine di ciascun capitolo sono presenti test di verifica e quiz a risposta multipla, finalizzati a consolidare la memorizzazione degli argomenti e la preparazione in vista delle prove.Il punto di forza del libro è il collegamento “smart” tra le mappe concettuali (generali ed esplicate) presenti sul testo cartaceo e le videolezioni curate dall’autore (20 lezioni per una durata totale di 12 ore).Ogni videolezione è costruita sulle mappe concettuali che declinano tutte le parole chiave e tutti i concetti fondamentali della materia.Le videolezioni sono facilmente raggiungibili grazie al codice QR-code riportato sulla pagina iniziale di ciascun capitolo.Le mappe, gli schemi e le videolezioni sono aggiornate alla recente Riforma Cartabia.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2023 34.20 € Scopri di più

Vuoi restare aggiornato?

Con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!